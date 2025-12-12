Kanpur Gold Rate: कानपुर में सोने-चांदी के भाव में ऐतिहासिक उछाल, जबरदस्त तेजी के साथ बनाया नया कीर्तिमान

जागरण संवाददाता, कानपुर। इस वर्ष आम ग्राहकों ने सोने और चांदी के जेवर या बुलियन के रूप में बिस्कुट खरीदें हों, उन्हें काफी लाभ मिला है। ये जेवर और बिस्कुट उनके लिए भविष्य के लिए अच्छा सहारा बन सकते हैं। एक जनवरी को 88,600 रुपये प्रति किलो रही चांदी इस समय 1,98,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। उसने ग्राहकों को 124 प्रतिशत का लाभ अब तक दिया है। जहां चांदी दो लाख रुपये के करीब पहुंच चुकी है, वहीं सोना भी शुक्रवार को नए रिकार्ड पर पहुंच गया। एक जनवरी को 78,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहने वाला सोना 71 प्रतिशत बढ़कर 1,34,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

तीन दिन में चांदी लगातार नए रिकार्ड पर पिछले तीन दिन में चांदी लगातार नए रिकार्ड बना रही है। 10 दिसंबर को एक लाख 90 हजार के आंकड़े के ऊपर पहुंची चांदी 11 दिसंबर को 1,93,400 रुपये प्रति किलो हो गई थी, वहीं शुक्रवार को इसमें 5,100 रुपये की उछाल आइ और वह 1,98,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। यह कानपुर सराफा बाजार में चांदी का आज तक का सबसे ज्यादा भाव है।

सोना भी नए शिखर पर दूसरी ओर सोने ने भी अपना नया रिकार्ड बना दिया है। सोना 1,34,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वैसे इस वर्ष सोने की वृद्धि दर देखी जाए तो एक जनवरी 2025 को सोना 78,600 रुपये पर था जो शुक्रवार तक 71.37 प्रतिशत के साथ 1,34,700 रुपये पर पहुंच गया था। यूपी सराफा एसोसिएशन के सचिव रामकिशोर मिश्रा के मुताबिक जिस हिसाब से चांदी बढ़ रही है वह दो लाख रुपये के पार पर पहुंच जाएगी।