कानपुर के अनवरगंज सैडलरी कारखाने में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, रिहायशी इलाके में हादसे से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज क्षेत्र के सोहनलाल कंपाउंड स्थित सैडलरी कारखाने की दूसरी मंजिल पर सोमवार दोपहर शार्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में कारखाने से ऊंची–ऊंची लपटे उठने लगी। कारखाने में धुंआ भरने से कर्मचारियों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ ही लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा तीन गाड़ियेां के साथ मौके पर पहुंचे।

आग बढ़ती देखकर फजलगंज,कर्नलगंज,मीरपुर और किदवई नगर से भी गाड़ियां मंगवाई गई। सात गाड़ियों की मदद से दो घंटे की मशक्कत के बाद जवानों ने आग पर काबू पाया। रिहायशी इलाके में आग की घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई जवानों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया वरना आग आसपास के मकानों तक पहुंच सकती थी जिससे बड़ा हादसा हो जाता।

सोहनलाल कंपाउंड में कारोबारी आसिफ अनवर का लीडर वेयर्स नाम से सैडलरी कारखाना है। सोमवार दोपहर कारखाने की दूसरी मंजिल पर शार्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान वह रखे चमड़े और ज्वलनशील पदार्थ ने आग पकड़ी तो वह भड़कती ही चली गई। जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारी जान बचाकर भागे। आग से फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई।

कर्मचारियाें ने कारखाना संचालक के साथ ही अनवरगंज पुलिस और फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी। जिसके बाद लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा तीन गाड़ियों के साथ पहुंचे। साथ ही फजलगंज अग्निशमन अधिकारी परमानंद पांडेय, कर्नलगंज, मीरपुर और किदवई नगर फायर स्टेशन से भी गाड़ियां मंगवाई। जवानों ने दो तरफ से पानी की बौछार की कारखाने में धुआं भरने से आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जवानों ने पूरी तरह से आग पर काबू पाया।