मखाने की खेती से किसानों की बढ़ेगी आय...सरकार देगी अनुदान, यहां मिलेगी पूरी जानकारी 

जागरण संवाददाता, कानपुर। जनपद में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मखाना की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल की है। उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत किसानों को मखाना उत्पादन के लिए अनुदान के साथ-साथ तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। खासतौर पर निचले और जलभराव वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए मखाना की खेती लाभकारी होगी।



योजना के अनुसार मखाना की खेती के लिए एक हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 71 हजार 821 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर में मखाना की खेती कर सकेगा, जिससे उसे कुल एक लाख 43 हजार 643 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इससे खेती की शुरुआती लागत कम होगी और किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।



मखाना की खेती मुख्य रूप से पानी में की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे सिंघाड़े की फसल उगाई जाती है। जिन इलाकों में जलभराव रहता है या जहां पारंपरिक फसलें सफल नहीं हो पातीं, वहां मखाना किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा।