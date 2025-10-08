कानपुर नगर निगम की हाउस बैठक में बड़े फैसले, दीपावली से पहले हर वार्ड सौ-सौ स्ट्रीट लाइट से होगा जगमग

कानपुर में दीपावली पर शहरवासियों को सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 440 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी मिले हैं। हर वार्ड में सौ-सौ लाइटें भी लगेंगी। महापौर प्रमिला पांडेय ने नगर निगम सदन की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीपावली से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी हों। पार्षदों ने सीवर पेयजल और जलभराव की समस्याओं को भी उठाया जिसके समाधान के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर नगर निगम की हाउस बैठक में पर्व का विशेष ख्याल रखा गया। बुधवार को हुई हाउस बैठक में महापौर ने हर मुद्दे को सुना। इसके बाद उन्होंने दीपावली पर सफाई और शहर को रोशन की व्यवस्था की। साथ ही छठ पूजा के स्थलों को सुधारने के लिए आदेश दिए।

दीपावली पर शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 440 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी दिए गए हैं। 110 वार्ड में हर वार्ड को चार-चार सफाई कर्मचारी दिए गए हैं। साथ ही हर वार्ड में सौ-सौ लाइटें लगायी जाएंगी। कई जगह लाइटें लगने लगी हैं। महापौर प्रमिला पांडेय ने यह निर्देश नगर निगम सदन की बैठक में अफसरों को दिए। महापौर ने कहा कि हर हाल में अभी से दीपावली से पहले व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही जिन पार्षदों ने अभी तक सौ लाइटों का प्रस्ताव नहीं दिया है वह दे दें। कई पार्षदों ने कहा कि कर्मचारी आते नहीं हैं। एक-एक दिन में सिर्फ चार लाइट ठीक होती हैं।

इस पर महापौर ने नाराजगी जतायी तो मुख्य अभियंता मार्ग प्रकाश आरके पाल ने कहा कि गुरुवार से लाइटें लगने लगेंगी। 16 ई रिक्शे खरीदे गए हैं। जिन पार्षदों ने सौ-सौ लाइटों के प्रस्ताव दिए हैं उनके यहां लाइट लगने लगी हैं। बाकी दे दे तो वहां भी काम शुरू हो जाए।

सीवर व पेयजल की समस्या कई पार्षदों ने उठाया। महापौर ने जलकल महाप्रबंधक को आदेश दिए कि समस्या का निस्तारण कराया जाए और मैनहोल के ढक्कन लगवाए जाए। फीलखाना में दूषित जलापूर्ति की शिकायत की तो उसके निस्तारण के भी आदेश दिए।