Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर के घाटमपुर में नेयवेली पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लोहे का स्ट्रक्चर टूटने से एक की मौत व तीन घायल

    By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    कानपुर के नेयवेली पावर प्लांट में प्रेशर सिलिंडर लगाते समय लोहे का स्ट्रक्चर टूटने से चार मजदूर घायल हो गए। इस हादसे में फतेहपुर के नंदकिशोर नामक एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायल मजदूरों में शिवसागर शिवचंद और सत्यप्रकाश शामिल हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी मजदूर बीजीआर कंपनी के ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    कानपुर के घाटमपुर में नेयवेली पावर प्लांट हादसा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। कानपुर के घाटमपुर में बड़ा हादसा हो गया। नेयवेली पावर प्लांट में हुए हादसे में एक टेक्नीशियन की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1980 मेगावाट के नेयवेली पावर प्लांट में सोमवार को हाइड्रोलिक सिलिंडर लगाते समय लोहे का स्ट्रक्चर (पाड़) गिर गया। चार सौ किलो वजनी सिलिंडर सीधे एक रिगर टेक्नीशियन के ऊपर गिरने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। घायलों को हमीरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से एक घायल को कानपुर रेफर किया गया है।

    नेयवेली पावर प्लांट में मेंटीनेंस का काम बीजीआर कंपनी देखती है। बीजीआर में ही ठेकेदार राजीव रंजन के अंडर में काम करने वाले कर्मचारी सोमवार को हादसे का शिकार हो गए। कर्मियों ने बताया कि वे लोग रिगर टेक्नीशियन हैं और माल उठाने व रखवाने का काम करते हैं। सोमवार को रेलवे साइडिंग में कोयला व अन्य सामान को उतारने के लिए वैगन ट्रिपलर में 400 किलो वजनी हाइड्रोलिक सिलिंडर को लगाया जा रहा था। लोहे के स्ट्रक्चर (पाड़) पर चार लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान पाड़ टूट गई।

    इससे फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानगढ़ निवासी 55 वर्षीय नंदकिशोर के ऊपर सिलिंडर गिर गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं, प्रयागराज के ऊंचाहर निवासी 25 वर्षीय शिवसागर और फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बिलारी निवासी 24 वर्षीय शिवचंद व चांदपुर के ही पाराधनई निवासी 45 वर्षीय सत्यप्रकाश घायल हो गए। घायलों को हमीरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से शिवसागर को कानपुर रेफर कर दिया गया है।

    मामले में पावर प्लांट के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। सजेती थाना के इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली है। जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- कानपुर में खाकी की दबंगई, छात्र को किदवई नगर चौकी इंचार्ज ने बेरहमी से पीटा, Video Viral