कानपुर के घाटमपुर में नेयवेली पावर प्लांट में बड़ा हादसा, लोहे का स्ट्रक्चर टूटने से एक की मौत व तीन घायल

कानपुर के नेयवेली पावर प्लांट में प्रेशर सिलिंडर लगाते समय लोहे का स्ट्रक्चर टूटने से चार मजदूर घायल हो गए। इस हादसे में फतेहपुर के नंदकिशोर नामक एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायल मजदूरों में शिवसागर शिवचंद और सत्यप्रकाश शामिल हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी मजदूर बीजीआर कंपनी के ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे।

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। कानपुर के घाटमपुर में बड़ा हादसा हो गया। नेयवेली पावर प्लांट में हुए हादसे में एक टेक्नीशियन की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है।

1980 मेगावाट के नेयवेली पावर प्लांट में सोमवार को हाइड्रोलिक सिलिंडर लगाते समय लोहे का स्ट्रक्चर (पाड़) गिर गया। चार सौ किलो वजनी सिलिंडर सीधे एक रिगर टेक्नीशियन के ऊपर गिरने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। घायलों को हमीरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से एक घायल को कानपुर रेफर किया गया है।

नेयवेली पावर प्लांट में मेंटीनेंस का काम बीजीआर कंपनी देखती है। बीजीआर में ही ठेकेदार राजीव रंजन के अंडर में काम करने वाले कर्मचारी सोमवार को हादसे का शिकार हो गए। कर्मियों ने बताया कि वे लोग रिगर टेक्नीशियन हैं और माल उठाने व रखवाने का काम करते हैं। सोमवार को रेलवे साइडिंग में कोयला व अन्य सामान को उतारने के लिए वैगन ट्रिपलर में 400 किलो वजनी हाइड्रोलिक सिलिंडर को लगाया जा रहा था। लोहे के स्ट्रक्चर (पाड़) पर चार लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान पाड़ टूट गई।