प्रयागराज में माघ मेले के लिए स्नान के दिन कानपुर-गोविंदपुरी से चलेंगी अनारक्षित ट्रेनें, यहां पढ़ें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने माघ मेला के लिए एक जोड़ी अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन स्नान के दिन से चलेगी। ट्रेनेंकानपुर सेंट्रल स्टेशन तक आएंगी

ट्रेन संख्या 00101 प्रयागराज से यह ट्रेन तीन, चार, 15, 16, 18, 19, 23, 24 जनवरी, एक , दो, 15 और 16 फरवरी को शाम छह बजे चलेगी। सूबेदारगंज, भरवारी, सिराथु, खागा, फतेहपुर, बिंदकी होते हुए रात 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी। इसी तरह, ट्रेन नंबर- 00102 प्रयागराज से रात 08:25 बजे रवाना होकर इसी मार्ग से होते हुए रात 01:55 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी।



माघ मेला को देखते हुए गोविंदपुरी से प्रयागराज तक अनारक्षित रिंग रेल सेवा का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 04109गोविंदपुरी-प्रयागराज-मानिकपुर-चित्रकूट-बांदा-गोविंदपुरी दो जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक, ट्रेन संख्या 04110 गोविंदपुरी-बांदा-चित्रकूट-मानिकपुर-प्रयागराज-गोविंदपुरी दो जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04109 गोविंदपुरी से दोपहर 03:45 बजे रवाना होगी और वाया कानपुर लोको होते हुए बिंदकी रोड,फतेहपुर,खागा,प्रयागराज, नैनी,भरुआ सुमेरपुर होते हुए भीमसेन से दूसरे दिन सुबह सात बजे गोविंदपुरी वापस आएगी।

ट्रेन संख्या 04110 गोविंदपुरी से सुबह 07:30 बजे रवाना होगी और इसी रास्ते से होते हुए 09.30 बजे गोविंदपुरी आएगी। ट्रेन संख्या 01803 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-उरई-गोविंदपुरी-फतेहपुर-प्रयागराज-मानिकपुर-चित्रकूट-बांदा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी दो जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगी। 01803 मेमू झांसी से दोपहर 12 बजे चलकर उरई, कालपी, भीमसेन होते हुए गोविंदपुरी उसी दिन शाम 4:40 बजे आएगी। पांच मिनट बाद रवाना होकर फतेहपुर, प्रयागराज, शंकरगढ़ होते हुए रात नौ बजे झांसी पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 01804 मेमू मेला स्पेशल झांसी से रात 08.10 बजे चलकर ओरछा, हरपालपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी और फतेहपुर होते हुए दूसरे दिन दोपहर 12.15 बजे गोविंदपुरी आकर झांसी 04.30 बजे पहुंचाएगी।

सेंट्रल स्टेशन पर माघ मेला के यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए रेलवे ने प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर कुंभ मेले जैसी व्यवस्थाएं की हैं। स्पेशल ट्रेनें चलाने के साथ यात्रियों की भीड़ को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं। विशेष स्नान के एक दिन पहले क्षमता से अधिक भीड़ होने पर यात्रियों को कैंट और सिटी साइड होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा। स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी।