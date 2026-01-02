Language
    माघ मेला के लिए कानपुर से 270 बसें तैयार, श्रद्धालुओं को मिलेगी 24 घंटे परिवहन सुविधा

    By Vivek Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:38 AM (IST)

    कानपुर से माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 जनवरी से परिवहन निगम 270 बसें चलाएगा। मेजर सलमान अंतरराज्यीय बस अड्डे से हर 5-10 मिनट पर बसें उपलब्ध ...और पढ़ें

    मेजर सलमान अंतरराज्यीय बस अड्डा में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं देने की तैयारी में जुटे रोडवेज अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए रोडवेज के अधिकारी तैयारी में जुटे हैं। श्रद्धालुओं को प्रयागराज स्थित मेला स्थल तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम कानपुर रीजन से 270 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी केसीटीएसएल ने नौ इलेक्ट्रिक बसों को मेला स्थल के लिए रवाना कर दिया है।

    मेजर सलमान अंतरराज्यीय बस अड्डा के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज तिवारी ने बताया कि बस अड्डा से हर पांच से 10 मिनट पर बसें रवाना होंगी। परिवहन सेवा 24 घंटे उपलब्ध होगी। सामान्य बसों की तर्ज पर परिचालक यात्रियों से किराया लेंगे। कोई अतिरिक्त मेला सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसों का मुख्य केंद्र मेजर सलमान अंतरराज्यीय बस अड्डा (झकरकटी) होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए संचालन को अलग-अलग डिपो में बांटा गया है। इसके तहत, माती डिपो (कानपुर देहात), फतेहपुर, उन्नाव डिपो की बसों का संचालन प्रयागराज रूट पर किया जाएगा।

    इसमें केवल लंबी दूरी की ही बसें नहीं होंगी बल्कि 50 विशेष शटल बसें भी चलाई जाएंगी। ये शटल बसें प्रयागराज के बाहरी स्टैंड से श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र के निकटतम स्थानों तक छोड़ने और वापस लाने का काम करेंगी, ताकि बुजुर्गों और बच्चों को पैदल न चलना पड़े। सभी बसों में फाग लैंप, हेडलाइट, विंडो कैचर, हार्न, सीटों की दशा व साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    माघ मेले के सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के दौरान यात्रियों का दबाव सबसे अधिक रहता है। इसके लिए मेजर सलमान बस अड्डे पर अतिरिक्त काउंटर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की भी तैयारी है। बसों के फेरे इस प्रकार तय किए गए हैं कि किसी भी यात्री को बस स्टैंड पर 10-15 मिनट से ज्यादा इंतजार न करना पड़े।

    इसके साथ ही, बसों के सुचारू संचालन के लिए सभी डिपो प्रबंधकों को अलर्ट पर रखा गया है। खराब होने वाली बसों की जगह तुरंत दूसरी बस भेजने के लिए रिजर्व बेड़ा भी तैयार है।