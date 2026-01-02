Language
    यात्रियों का ट्रेनों में मना नववर्ष, 59 ट्रेनों 19 घंटे तक लेट; रात वाली ट्रेन यात्रियों को सुबह लेकर आई कानपुर सेंट्रल स्टेशन

    By Daud Khan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:27 AM (IST)

    नए साल पर कानपुर में ट्रेनों की भारी देरी से यात्रियों को परेशानी हुई। 59 ट्रेनें 19 घंटे तक लेट हुईं, जिससे कई यात्रियों ने नव वर्ष ट्रेन में ही मनाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    यात्रियों की ट्रेनों में ही कट गई पूरी रात, जताई नाराजगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से यात्री सही समय पर घर नहीं पहुंच पाए। उनका नव वर्ष ट्रेनों में ही मना। नव वर्ष पर तेजस, वंदे भारत,एलटीटी, सियालदह, शताब्दी, राजधानी सहित 59 ट्रेनें देरी से पहुंची। ट्रेनों की प्रतीक्षा में यात्री परेशान रहे। वे रेलवे के एक्स एकाउंट पर अपनी नाराजगी जताते रहे।

    तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर सेंट्रल आने में नौ घंटे का समय लगाया। यह प्रीमियम ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पर रात 8:35 कि बजाय सुबह 5:55 बजे आई। यात्रियों की पूरी रात ट्रेन में ही कट गई। जो यात्री यह सोचकर दिल्ली से निकले थे कि वे नव वर्ष का जश्न रात को परिवार के साथ मनाएंगे वे सुबह पहुंच सके। लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली तेजस कानपुर सेंट्रल सुबह 7:20 बजे आने की जगह शाम 4:49 बजे आई।

    वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत सेंट्रल स्टेशन पर शाम 6:30 बजे आने कि बजाय रात 1:18 बजे आई। वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत सेंट्रल स्टेशन पर सुबह 9:26 बजे आती है, यह ट्रेन सुबह 11:17 बजे आई। श्रमशक्ति एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर सेंट्रल सुबह 6:20 बजे कि बजाय सुबह 10:57 बजे आई।

    राजेंद्र नगर राजधानी दिल्ली से कानपुर लगभग 10 घंटे देरी से पहुंची। यह ट्रेन रात 9:52 पर आने की बजाय सुबह 7:18 बजे सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची। अयोध्या कैंट वंदे भारत आनंद विहार से कानपुर सेंट्ल सुबह 11 बजे आने की बजाय दोपहर 12:07 बजे आई।

    हावड़ा राजधानी नई दिल्ली से कानपुर रात 11:41 बजे आनी थी, यह ट्रेन रात 2:50 बजे आई। भुवनेश्वर दुरंतो 10:30 घंटे, बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 19 घंटे, नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल छह घंटे, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल 6:30 घंटे, काशी महाकाल एक्सप्रेस आठ घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची।

    माघ मेला पर प्रयागराज स्टेशन पर 22 ट्रेनों का ठहराव

    रेलवे ने माघ मेला को देखते हुई प्रयागराज स्टेशन पर 22 ट्रेनों का ठहराव दिया है। ये ट्रेनें एक जनवरी से 20 फरवरी तक प्रयागराज स्टेशन पर रुकेंगी।

    ट्रेन संख्या 20416 इंदौर -वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस , प्रयागराज से गोरखपुर जाने वाली 22550 वंदे भारत, 20941 बांद्रा टर्मिनल - गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 12382 पूर्वा एक्सप्रेस, 12669 चेन्नई सेंट्रल-छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22434 आनंद विहार टर्मिनल -गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 12165 लोकमान्य तिलक-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22183 लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, 12539 यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, 11055 गोदान एक्सप्रेस, 11059 छपरा एक्सप्रेस , 18205 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस, 22103 लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22683 यशवंतपुर -लखनऊ एक्सप्रेस, 11071 कामायनी एक्सप्रेस, 22468 गांधीनगर केपिटल -वाराणसी, 22969 ओखा - वाराणसी एक्सप्रेस, 14231 मनवर संगम एक्सप्रेस, 22549 वंदे भारत -गोरखपुर, 14232 मनवर संगम-बस्ती एक्सप्रेस का का ठहराव प्रयागराज स्टेशन पर होगा।

    माघ मेला पर सेंट्रल स्टेशन पर चौकसी, टीमें सक्रिय

    माघ मेला को लेकर सेंट्रल स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां जीआरपी व आरपीएफ की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। सेंट्रल स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है। कंट्रोल रूम से सीसी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

    माघ मेला जाने वाले यात्रियों की भीड़ सेंट्रल पर अधिक होने पर उनको होल्डिंग एरिया में रोका जाएगी।सेंट्रल स्टेशन पर महाकुंभ की तरह ही सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। स्टेशन परिसर व फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों को रुकने नहीं दिया जाएगा।