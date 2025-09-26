कानपुर में गर्लफ्रैंड के महंगे शौक ने बना दिया लुटेरा... ट्रेनों में करता था चोरी-लूटपाट

कानपुर में एक युवक को जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। युवक पर ट्रेनों में चोरी और लूटपाट करने का आरोप है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए अपराध करता था। पुलिस ने उसके पास से एक लाख रुपये के दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रेमिका के शौक व खर्च पूरे करने के लिए युवक अपराधी बन गया। ट्रेनों में यात्रियों से छिनैती, चोरी व लूटपाट की घटनाएं कीं। जीआरपी व आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान के दौरान शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक लाख रुपये कीमत के दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

जीआरपी सेंट्रल स्टेशन थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह व आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक एसएन पाटीदार ने बताया कि मुरे कंपनी पुल के पास गंगाघाट की तरफ गश्त गर रहे थे। इसी दौरान संदिग्ध हालात में खड़े युवक को टोका तो वह भागने लगा। दौड़ाकर उसे पकड़ा गया। उसने बताया कि वह कानपुर देहात के मूसानगर का रहने वाला दीपक नायक है। वह आउटर पर ट्रेनों की स्पीड कम होने पर खिड़की या दरवाजे पर खड़े यात्रियों का कीमती सामान छीनकर भाग जाता था।

जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि इससे पहले भी उसको तीन बार कानपुर देहात व तीन बार ही जीआरपी सेंट्रल स्टेशन थाना से जेल भेजा जा चुका है। उसने स्वीकारा कि प्रेमिका के लिए वह छिनैती व लूटपाट करने लगा। ट्रेनों से छीना गया यात्रियों का माल वह तुरंत ही घंटाघर या कैंट साइड पर औने-पौने दाम पर नकद बेच देता था। इसमें अपनी मजबूरी बताता था। कई बार माता-पिता की बीमारी का बहाना बनाकर माल बेच देता था।

इधर, सेंट्रल पर ट्रेन पकड़ने जा रहे दो तस्कर दबोचे, 34 बोतल शराब बरामद बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान खपाने के लिए शराब लेकर ट्रेन पकड़ने जा रहे दो तस्करों को जीआरपी और आरपीएफ ने दबोचा है। इनके पास से 34 बोतल शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत लगभग 75 हजार रुपये बताई गई है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन जीआरपी थाना के प्रभारी ओमनारायण सिंह ने बताया कि आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक एसएन पाटीदार के साथ मंगलवार दोपहर हैरिसगंज पुल की तरफ जांच करते समय दो युवक ट्राली व पिट्ठू बैग लेकर आते दिखे। उन्होंने बताया कि बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ना है। टिकट मांगने पर स्टेशन पहुंचकर खरीदने की बात कही। शक होने पर बैग खोलने को कहा तो आनाकानी करने लगे। टीम ने जबरन तलाशी ली।