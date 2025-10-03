बच्चों की हत्या करने की धमकी देकर मकान मालिक ने महिला से कई बार किया दुष्कर्म, खेल खुलने से मची सनसनी

उत्तर प्रदेश के कानुपर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मकान मालिक ने एक महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बीते 22 सितंबर को भी पति के न होने पर जबरन दुष्कर्म किया। बीती एक अक्टूबर को पति के घर लौटने पर महिला हिम्मत जुटाकर आप बीती बताई।

संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू (कानपुर)। सेन पश्चिम पारा थानाक्षेत्र में एक मकान मालिक ने मासूम बच्चों की हत्या करने की धमकी देकर किराएदार महिला से जबरन कई बार दुष्कर्म किया। बच्चों की हत्या के डर से सहमी महिला कई माह तक किसी से कुछ नहीं बताया। बीती एक अक्टूबर को महिला ने हिम्मत जुटाकर पति को आप बीती सुनाई। जिसके बाद पति संग थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मूलरूप से रायबरेली क्षेत्र का रहने वाला चालक परिवार संग सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में एक किराये के मकान में बीते कई माह से पहली मंजिल पर रह रहा है। जबकि मकान मालिक राजकुमार साहू मूल निवास फतेहपुर के परसदेपुर में रहते हैं। चालक की पत्नी ने बताया कि बीती 20 जून को पति गाड़ी चलाने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। तभी मकान मालिक राजकुमार मकान की मरम्मत कराने के लिए नीचे के कमरे में रुके थे।

आरोप है कि मजदूरों के जाने के बाद देर रात मकान मालिक कमरे में घुस आए और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पास में सो रहे बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर डराया। जिससे महिला चुप हो गई। आरोप है की बीती पति के घर पर न होने पर आरोपित ने अक्सर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया।