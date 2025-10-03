Language
    बच्चों की हत्या करने की धमकी देकर मकान मालिक ने महिला से कई बार किया दुष्कर्म, खेल खुलने से मची सनसनी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कानुपर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मकान मालिक ने एक महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बीते 22 सितंबर को भी पति के न होने पर जबरन दुष्कर्म किया। बीती एक अक्टूबर को पति के घर लौटने पर महिला हिम्मत जुटाकर आप बीती बताई।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

     संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू (कानपुर)। सेन पश्चिम पारा थानाक्षेत्र में एक मकान मालिक ने मासूम बच्चों की हत्या करने की धमकी देकर किराएदार महिला से जबरन कई बार दुष्कर्म किया। बच्चों की हत्या के डर से सहमी महिला कई माह तक किसी से कुछ नहीं बताया। बीती एक अक्टूबर को महिला ने हिम्मत जुटाकर पति को आप बीती सुनाई। जिसके बाद पति संग थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    मूलरूप से रायबरेली क्षेत्र का रहने वाला चालक परिवार संग सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में एक किराये के मकान में बीते कई माह से पहली मंजिल पर रह रहा है। जबकि मकान मालिक राजकुमार साहू मूल निवास फतेहपुर के परसदेपुर में रहते हैं। चालक की पत्नी ने बताया कि बीती 20 जून को पति गाड़ी चलाने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। तभी मकान मालिक राजकुमार मकान की मरम्मत कराने के लिए नीचे के कमरे में रुके थे।

    आरोप है कि मजदूरों के जाने के बाद देर रात मकान मालिक कमरे में घुस आए और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पास में सो रहे बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर डराया। जिससे महिला चुप हो गई। आरोप है की बीती पति के घर पर न होने पर आरोपित ने अक्सर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    बीते 22 सितंबर को भी पति के न होने पर जबरन दुष्कर्म किया। बीती एक अक्टूबर को पति के घर लौटने पर महिला हिम्मत जुटाकर आप बीती बताई। जिसपर पति संग थाने पहुंची महिला ने मकान मालिक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।

    वहीं आरोपित मकान मालिक ने महिला की सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि काल डिटेल और अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोप सही पाए गए। जिसपर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।