यूपी का ये नेशनल हाईवे नए सिरे से बना, सफर होगा और भी सुहाना; NHAI ने ऐसा क्या किया है खास?

लखनऊ से कानपुर के बीच NH-27 पर सफर अब सुहाना हो गया है क्योंकि NHAI ने सड़क को नए सिरे से बना दिया है। अगले 15 सालों तक पीएनसी कंपनी ही राजमार्ग का रखरखाव करेगी। NHAI अधिकारी संजीव शर्मा ने सड़क की गुणवत्ता पर जोर दिया है जिससे गड्ढों से मुक्ति मिली है। बंथरा से बनी तक की सड़क को भी सुधारा जाएगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी से कानपुर के बीच एनएच 27 पर सफर करने वालों के वाहन फर्राटा भर रहे हैं। क्योंकि बनी के आगे बढ़ते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सड़क को बिल्कुल नए तरीके से बनवा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब न तो इस पर चलने में लोगों को परेशानी हो रही है और न ही गड्ढे हैं। कह सकते हैं कि लखनऊ से कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर और सुहावना हो गया है। खासबात है कि आगामी पंद्रह सालों तक अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बनाने वाली पीएनसी कंपनी ही एक्सप्रेस वे के साथ ही लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का भी रखरखाव करेगी।

इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई हैं कि लखनऊ से कानपुर चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 27 से जाए या फिर एक्सप्रेस वे से दोनों का ही सफर सुहावना व सुगम होने जा रहा है। एनएचएआइ के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि सड़क की गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वर्तमान में जो लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग काे ठीक कराया गया है, उसे गुणवत्तापरक बनाने के निर्देश दिए गए थे। अब दोनों लेन पर एक भी गड्ढा नहीं है। सड़क की मोटाई जहां पहले की तुलना में काफी बढ़ा दी गई है, वहीं वाहनों की गति एनएच 27 पर बढ़ गई है। जाम जैसी समस्याओं से लोगों को रूबरू नहीं होना पड़ रहा है। यही नहीं छोटे पहिया वाले वाहन हो या फिर दो पहिया वाले वाहन को अभी तक सड़क खराब होने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही थी। यह समस्या जड़ से खत्म हो गई है।

बंथरा से बनी तक जल्द ठीक होगी सड़क एनएचएआइ बंथरा से बनी तक जोड़ सड़क खराब है, उसे भी एक्सप्रेस वे के निर्माण पूरा होने के बाद ठीक करेगा। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेस वे के विधिवत उद्घाटन से पहले सैनिक स्कूल से बनी तक रोड फिर से ठीक की जाएगी और डामरीकरण किया जाएगा।

वर्तमान में जो गड्ढे सड़क पर निर्माण कार्य व बरसात के कारण हुए हैं, सिर्फ उनकी मरम्मत करके चलाया जा रहा है। वर्तमान में बंथरा से पहले और बंथरा व उसके आगे की सड़क बीच बीच में खराब है। हालांकि कार्यदायी संस्था ने इसे बीच में ठीक किया था लेकिन फिर यह खराब हो रही है।

नाइस बैरियर पूरे में नहीं लगाया नादरगंज फ्लाईओवर पर नाइस बैरियर लगना था लेकिन चंद मीटर लगाकर पीएनसी कंपनी ने इतिश्री कर ली। पचास प्रतिशत से अधिक हिस्से में अभी भी नाइस बैरियर नहीं लगाया गया है। ऐसे में अभी भी एयरपोर्ट परिसर के हिस्से की वीडियोग्राफी व फोटो ग्राफी आसानी से की जा सकती है।

वहीं यहां मार्ग प्रकाश की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। पहले यहां मार्ग प्रकाश के लिए दस मीटर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जिसे एयरपोर्ट प्रशासन ने आपत्ति करते हुए हटवा दिया था, एनएचएआइ इसका कोई विकल्प अभी तक नहीं ला सका है।