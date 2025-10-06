Kanpur Weather Update: कानपुर में मानसून रिटर्न, देर शाम झमाझम बारिश, तीन दिन IMD Alert

कानपुर में आज तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई मौसम विभाग ने पहले ही इसका पूर्वानुमान जताया था। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मानसून की वापसी हो रही है जिससे अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान हुआ है और गन्ना व आलू की फसल पर भी इसका असर पड़ा है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में आज सोमवार को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जताया था। रविवार रात को ही बादलों ने डेरा डाल लिया था। मौसम विज्ञानियों की मानें तो मानसून की वापसी है लेकिन तीन दिन जबरदस्त बारिश की संभावना है।

कानपुर शहर में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। दिन में धूप तो शाम तो होते ही तेज बारिश से मौसम सुहावना हो रहा। सोमवार रात को शहर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज सोमवार (06 अक्टूबर 2025) को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद़्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र ने यलो अलर्ट जारी किया था। इसका मतलब है कि मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में रात आठ बजे आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि निम्न दबाव का वायुक्षेत्र बनने से वर्षा हुई है। अब भी कानपुर और आस - पास के क्षेत्रों में आर्द्र हवा के साथ बादल छाए हुए हैं।

मौसम विभाग ने क्या बताया था? मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए वर्षा और तेज हवा के मौसम की चेतावनी दी है। रविवार को ऊंचे बादलों के आने -जाने के साथ ही वर्षा की स्थितियां भी बनी हुई हैं। दक्षिणी - पश्चिमी मानसून स्थितियों के कारण तीन दिन शहर का मौसम बदला रहेगा।