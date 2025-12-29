पेशाब कर रहे युवक पर भरभराकर गिरी खंडहर की दीवार, इलाज के दौरान हुई मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर में देर रात दुकान बंद कर घर लौटते समय लघुशंका कर रहे युवक पर दीवार गिर गई। स्वजन उसे एलएलआर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।

रावतपुर के मसवानपुर निवासी जगदीश कनौजिया प्राइवेट कर्मी है। परिवार में पत्नी व 27 वर्षीय बेटा शुभम कनौजिया और तीन बेटियां हैं। पिता जगदीश कनौजिया ने बताया कि शुभम की मसवानपुर में पूजा स्टूडियो के नाम से दुकान है। वह देर रात दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था।