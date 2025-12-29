पेशाब कर रहे युवक पर भरभराकर गिरी खंडहर की दीवार, इलाज के दौरान हुई मौत
कानपुर के रावतपुर में दुकान बंद कर घर लौट रहे 27 वर्षीय शुभम कनौजिया की खंडहर की दीवार गिरने से मौत हो गई। वह लघुशंका के लिए रुका था तभी दीवार भरभराकर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर में देर रात दुकान बंद कर घर लौटते समय लघुशंका कर रहे युवक पर दीवार गिर गई। स्वजन उसे एलएलआर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।
रावतपुर के मसवानपुर निवासी जगदीश कनौजिया प्राइवेट कर्मी है। परिवार में पत्नी व 27 वर्षीय बेटा शुभम कनौजिया और तीन बेटियां हैं। पिता जगदीश कनौजिया ने बताया कि शुभम की मसवानपुर में पूजा स्टूडियो के नाम से दुकान है। वह देर रात दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था।
तभी सराय चौराहे के पास वह लघुशंका करने के लिए रुका और सड़क किनारे खंडहर के पास लघुशंका करने लगा। तभी अचानक खंडहर की दीवार भरभराकर बेटे पर गिर गई जिससे उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोट आ गई।
घटना की सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे। पहले गंभीर हालत में शुभम को पास के निजी हास्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।
बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। इसी बीच किसी ने 112 नंबर डायलकर घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रावतपुर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रावतपुर इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि दीवार गिरने से युवक की मौत हुई है। स्वजन की ओर से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है अगर तहरीर मिलेगी तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
