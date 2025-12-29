नए साल पर कानपुर वासियों को टूटी सड़कों और दूषित पानी की समस्या से मिलेगी निजात, केडीए कराएगा कई विकास कार्य

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए शहर के साथ ही अपनी योजनाओं का विकास कराने में जुट गया है। प्राधिकरण इस्पात नगर, जवाहरपुरम, पनकी, अहिरवां व पोखरपुर योजना में 61 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराएगा। जवाहरपुरम योजना में दूषित पानी रोकने के लिए 20 एमएलडी सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर केडीए ने 28 जनवरी को टेंडर आमंत्रित किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें