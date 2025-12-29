नए साल पर कानपुर वासियों को टूटी सड़कों और दूषित पानी की समस्या से मिलेगी निजात, केडीए कराएगा कई विकास कार्य
कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) शहर और अपनी योजनाओं में 61 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराएगा। इसमें इस्पात नगर, जवाहरपुरम, पनकी, अहिरवां और पोखरपुर योज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए शहर के साथ ही अपनी योजनाओं का विकास कराने में जुट गया है। प्राधिकरण इस्पात नगर, जवाहरपुरम, पनकी, अहिरवां व पोखरपुर योजना में 61 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराएगा। जवाहरपुरम योजना में दूषित पानी रोकने के लिए 20 एमएलडी सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर केडीए ने 28 जनवरी को टेंडर आमंत्रित किए हैं।
केडीए नई योजनाएं लाने के साथ ही पुरानी योजनाओं को भी दुरुस्त करने में जुट गया है। इसके लिए इस्पात नगर में करीब 40 साल बाद केडीए विकास कराने जा रहा है। यहां की टूटी सड़कों के साथ ही जल निकासी और अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नए साल में कार्य शुरू कराए जाएंगे।
ये होंगे काम
- इस्पात नगर योजना पार्ट ए में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर नाली एवं सीसी सड़कों का निर्माण - 31.88 करोड़ रुपये
- इस्पात नगर योजना के पार्ट बी में 24 मीटर सड़क पर नाली और सीसी सड़क का निर्माण कार्य -13.09 करोड़ रुपये
- इस्पात नगर योजना पार्ट सी में एलएसएल चौराहा से केस्को के पास तक सड़क का सुंदरीकरण - 1.31 करोड़ रुपये
- जवाहरपुरम योजना में 20 एमएलडी सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण एवं विकास कार्य - 9.35 करोड़ रुपये
- जोनल रोड से जवाहरपुरम सेक्टर छह की ओर जाने वाली सड़क का सौंदर्यीकरण और डिवाइडर का कार्य -3.86 करोड़ रुपये
- पनकी भाऊसिंह में कालपी मार्ग पर कानपुर प्रवेश मार्ग पर सौंदर्यीकरण का कार्य - 1.15 करोड़ रुपये
- अहिरवां की ग्राम समाज की भूमि पर मियावाकी पद्धति से पौधारोपण व रखरखाव - 1.13 करोड़ रुपये
- पोखरपुर के पार्क का निर्माण - 8.44 लाख रुपये
