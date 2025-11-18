LLB छात्रा से दिल, दोस्ती और... दूसरे से शादी रचाने लगा सिपाही प्रेमी तो वारंट लेकर पहुंची, दूल्हा-दुल्हन सहित भागे रिश्तेदार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक सिपाही को एलएलबी छात्रा से दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना महंगा पड़ गया। दूसरी युवती से शादी रचाने पर जब छात्रा वारंट लेकर पहुंची तो सिपाही दूल्हा अपनी दुल्हन और रिश्तेदारों के साथ गेस्ट हाउस से फरार हो गया।

चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में एक दुष्कर्म के आरोपित सिपाही की शादी की तैयारी हो रही थी, रिश्तेदार के साथ सगे संबंधी भी जुटे थे। पर, इसकी भनक आरोपित सिपाही पर शादी का झांसा देकर मुकदमा दर्ज करवा चुकी एक एलएलबी की छात्रा को लग गई। इसपर वह आरोपित सिपाही का कोर्ट जारी एनबीडब्लू वारंट लेकर अकबर पुलिस के साथ वहां पहुंची। जहां से वह पुलिस टीम के साथ गिरफ्तार करवाने को गेस्ट हाउस गई। लेकिन, आरोपित को उसके आने की पहले ही भनक लग गई थी। जिससे वह अपनी होने वाली दुल्हन और परिवार समेत वहां से फरार हो गया चुका। इसपर पीड़िता ने गेस्ट हाउस में काफी हंगामा किया।

कानपुर देहात में रहती है युवती

कानपुर देहात के एक गांव की निवासी युवती ने बताया एलएलबी की छात्रा है। पीड़िता ने बताया कि करीब आठ महीने पहले उसकी फेसबुक पर कानपुर देहात के रूरा निवासी पुलिस कर्मी सचिन यादव ( सिपाही) से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद आरोपित सचिन ने छह महीने तक वह शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो आरोपित सिपाही ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया। इसपर उसने मई 2025 को कानपुर देहात के थाना अकबरपुर में सचिन यादव पर मामले में दुष्कर्म मुक़दमा दर्ज करवाया।

मुकदमा दर्ज होने पर धमकाया इसपर उसने मुकदमा वापस लेने की बात कहकर धमकाना शुरू किया। लेकिन, वह उसके दबाव में नहीं आई। फिर उसने समझौते की बात कहकर दबाव बनाया। इसके बाद दोनों आरोपित समेत उसके स्वजनों और पीड़ित छात्रा समेत के स्वजनों बीच चार दिन में शादी करने की बात पर समझौता हुआ। लेकिन, अगले दो दिन बाद आरोपित सचिन फरार हो गया। मामले में उसकी गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ। मामले में कोयलानगर चौकी प्रभारी राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता को गेस्ट हाउस में आरोपित सिपाही की शादी की जानकारी मिली थी। लेकिन, उस गेस्ट हाउस में कोई नहीं मिला। जिसके बाद वह वापस चली गई।