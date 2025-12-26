Train Fares Hike: महंगा हुआ ट्रेन का सफर, जानें कानपुर से किस ट्रेन का कितना हुआ किराया

जागरण संवाददाता, कानपुर। शुक्रवार से रेलवे ने ट्रेनों के किराया बढ़ा दिया। कानपुर से देश के विभिन्न शहरों के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को महंगा टिकट बुक किया। टिकट बुक करते समय यात्रियों को एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें टिकट बुक करने पर अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा करने पर किराया 10 रुपये से लेकर 30 रुपए तक बढ़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर से दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई रवाना होने वाली ट्रेनों का टिकट की नई देरें भी शुक्रवार से लागू हो गई। लोगों नए शुक्रवार से नए किराये पर टिकट बुक किए। वहीं कानपुर से लखनऊ, फतेहपुर, कन्नौज, उन्नाव सहित 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को पुरानें ही दर से टिकट मिलें।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस जो कानपुर से नई दिल्ली तक सभी श्रेणी के किराये में 10 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई। 25 दिसंबर को जहां फर्स्ट एसी का किराया 1820 रुपए था, वह 26 दिसंबर को 1830 रुपए का हो गया। वहीं सेकेंड एसी 1090 से बढ़कर 1100, थर्ड एसी 785 से बढ़कर 795, थर्ड इकोनामी एसी 725 से 735 और स्लीपर कोच 305 से 315 रुपए हो गया हैं।



इसी तरह लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों की पहली पसंद पुष्पक एक्सप्रेस का भी किराया बढ़ जाएगा. कानपुर से मुंबई तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड इकोनामी एसी व स्लीपर का किराया अभी 3940 रुपये, 2335 रुपये, 1640 रुपये, 1540 व 630 रुपये है, जो बढ़कर 3970 रुपये, 2365 रुपये, 1670 रुपये, 1570 व 655 रुपये हो गया। 12948 अजीमाबाद एक्सप्रेस से कानपुर से अहमदाबाद के लिए सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड इकोनामी एसी व स्लीपर का किराया अभी 2175 रुपये, 1535 रुपये, 1435 व 585 रुपये है, जो बढ़कर 2200 रुपये, 1560 रुपये, 1465 व 610 रुपये हो गया।