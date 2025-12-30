Language
    असम में महाराजपुर के छात्र ने की आत्महत्या, स्वजन बोले- प्रेमिका धमकाती थी... शादी नहीं की तो जान दे दूंगी

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    महाराजपुर के एक प्रतियोगी छात्र दीपू ने असम के डिब्रूगढ़ में आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने प्रेमिका पर शादी न करने पर जहर खाने या ट्रेन के आगे कूदने क ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। महाराजपुर के प्रतियोगी छात्र ने असम के डिब्रूगढ़ में फंदा लगाकर जान दे दी। वह वहां पढ़ाई के साथ नौकरी भी करता था। सोमवार को उसका शव घर पहुंचा तो परिवार में चीख पुकार मच गई। पिता का आरोप है कि बेटे की प्रेमिका ने वीडियो काल कर धमकी दी थी कि शादी न करने पर वह जहर खाकर जान दे देगी। इससे वह तनाव में था। उन्होंने युवती के खिलाफ महाराजपुर थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

    महाराजपुर के बंबुरिहा निवासी किसान रामसिंह के 24 वर्षीय पुत्र दीपू असम के डिब्रूगढ़ में रहकर एक कंपनी में नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। 27 दिसंबर को दीपू ने वहां फंदा लगाकर जान दे दी। असम पुलिस से घटना की जानकारी दी और सोमवार देर रात शव घर पहुंचा। पिता ने मंगलवार को महाराजपुर थाने में बेटे की प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा तहरीर दी।

     

    आरोप है कि बेटा जहां रहता था, उस क्षेत्र की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग था। प्रेमिका उससे शादी करने का दबाव बना धमका रही थी। उसने बेटे को वीडियो काल कर धमकी दी थी कि शादी न करने पर वह जहर खाकर या फिर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देगी। इससे प्रताड़ित होकर बेटे ने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया घटना असम के डिब्रूगढ़ की है। स्वजन ने युवती के खिलाफ तहरीर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


    आत्महत्या के लिए उकसाने में प्रेमिका को भेजा जेल

    बिठूर के हृदयपुर निवासी आयुष कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका को जेल भेज दिया है। आयुष ने 26 मार्च को फंदा लगाकर जान दे दी थी। आयुष की मां ज्वाला देवी ने जागेश्वर मंदिर के पास झोपड़पट्टी में रहने युवती और उसके माता-पिता के खिलाफ बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा कराया था। आरोप है कि युवती का बेटे से प्रेम प्रसंग था। दोनों में अनबन होने पर युवती ने बेटे के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा लिखवा दिया था। वह बेटे को प्रताड़ित करती थी। आयुष ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसकी हैंडराइटिंग मिलान के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब युवती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसके माता-पिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है।