असम में महाराजपुर के छात्र ने की आत्महत्या, स्वजन बोले- प्रेमिका धमकाती थी... शादी नहीं की तो जान दे दूंगी

संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। महाराजपुर के प्रतियोगी छात्र ने असम के डिब्रूगढ़ में फंदा लगाकर जान दे दी। वह वहां पढ़ाई के साथ नौकरी भी करता था। सोमवार को उसका शव घर पहुंचा तो परिवार में चीख पुकार मच गई। पिता का आरोप है कि बेटे की प्रेमिका ने वीडियो काल कर धमकी दी थी कि शादी न करने पर वह जहर खाकर जान दे देगी। इससे वह तनाव में था। उन्होंने युवती के खिलाफ महाराजपुर थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

महाराजपुर के बंबुरिहा निवासी किसान रामसिंह के 24 वर्षीय पुत्र दीपू असम के डिब्रूगढ़ में रहकर एक कंपनी में नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। 27 दिसंबर को दीपू ने वहां फंदा लगाकर जान दे दी। असम पुलिस से घटना की जानकारी दी और सोमवार देर रात शव घर पहुंचा। पिता ने मंगलवार को महाराजपुर थाने में बेटे की प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा तहरीर दी।

आरोप है कि बेटा जहां रहता था, उस क्षेत्र की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग था। प्रेमिका उससे शादी करने का दबाव बना धमका रही थी। उसने बेटे को वीडियो काल कर धमकी दी थी कि शादी न करने पर वह जहर खाकर या फिर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देगी। इससे प्रताड़ित होकर बेटे ने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया घटना असम के डिब्रूगढ़ की है। स्वजन ने युवती के खिलाफ तहरीर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।