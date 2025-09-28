भारतीय वायुसेना ने दी मिग-21 को विदाई, कानपुर के सुबोध ने निभाई अहम भूमिका

कानपुर के सुबोध दीक्षित ने मिग 21 की विदाई समारोह की तैयारी में योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वायु सेना ने इस ऐतिहासिक पल के लिए बुलाया। उन्होंने रक्षामंत्री और वायु सेना अध्यक्ष के समक्ष एयर शो की योजना प्रस्तुत की। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई प्रशंसा पत्र प्राप्त किए और उनकी लेखन कला के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान मिग 21 की विदाई समारोह की तैयारी कराने की उपलब्धि नौबस्ता के राजीव विहार निवासी सुबोध दीक्षित ने हासिल की है। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में इस ऐतिहासिक पल की रूपरेखा तैयार करने वाली टीम के वो सदस्य बने। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर पद से सेवानिवृत्त हुए सुबोध को वायु सेना के अधिकारियों ने मिग 21 की विदाई की तैयारी के लिए चंडीगढ़ बुलाया। वहां पहुंचकर वाे इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बने।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का अनुभव रखने वाले सुबाेध बताते हैं कि मिग 21 के जांबाज लड़ाकू पायलटों के साथ मिलकर एयर शो की तैयारी की। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, वायु सेना अध्यक्ष और चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, पश्चिमी वायु कमान के वायु कमान अधिकारी सहित देश व विदेश से बुलाए गए अतिथियों के समक्ष मिग 21, जगुआर बम वर्षक विमान, लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे विमानों को एयर शो में प्रदर्शित किया। वायु सेना प्रमुख द्वारा मिग 21 के विमान को उड़ाए जाने की रूपरेखा को रक्षा मंत्री के समक्ष सुनाने की उपलब्धि मिली।