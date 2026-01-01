कानपुर में जीटी रोड पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मामा-भांजे को कुचला
कानपुर के स्वरूप नगर थानाक्षेत्र में जीटी रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मामा-भांजे को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वे नए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वरूप नगर थानाक्षेत्र में जीटी रोड पर एलएलआर नहरिया के पास बुधवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मामा भांजे को रौंद दिया। राहगीरों की सूचना पर गंभीर रूप से घायल मामा-भांजे को पुलिस ने एलएलआर अस्पताल ले गई जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने नजीराबाद चौराहे के पास ट्रक को कब्जे में ले लिया जबकि चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने स्वजन को हादसे की सूचना दी तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
चौबेपुर थानाक्षेत्र के ग्राम कंजती गांव निवासी अरुण कुमार शर्मा उर्फ दीपू का 25 वर्षीय बेटा शिवम गांव में ही घाटमपुर कोतवाली के ग्राम शीतलपुर निवासी अपने सगे मामा 27 वर्षीय शिवाकांत के साथ बेकरी चलाता था।
शिवम के चचेरे भाई आशुतोष शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर की रात केक के कई आर्डर लगे हुए थे। इस दौरान केक पैकिंग करने वाले डिब्बे खत्म हो गए। इस पर बुधवार देर रात मामा-भांजे बाइक से जरीब चौकी चौराहे पर डिब्बे खरीदने जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि दोनों अभी जीटी रोड पर एलएलआर अस्पताल के नहरिया वाले गेट के पास पहुंचे ही थे कि तभी रावतपुर से रामादेवी की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। भागने के चक्कर में दोनों को रौंदता भाग निकला। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को एलएलआर अस्पताल ले गई जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
तलाशी के दौरान दोनों के पास से मिले मोबाइल फोन से स्वजन को हादसे की सूचना दी गई तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
