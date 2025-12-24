कानपुर में इन 13 जगहों पर विकसित होंगी छोटी-छाेटी आवासीय योजनाएं, केडीए को मिली 96 हजार वर्ग मीटर जमीन

राहुल शुक्ल, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी, जवाहरपुरम और हाईवे सिटी विस्तार योजना लाने के साथ ही केडीए अपनी जमीन भी कब्जेदारों से खाली कराने में जुट गया है। प्राधिकरण ने एक साल में करीब 96 हजार वर्ग मीटर जमन कब्जेदारों से खाली करायी है। खाली करायी जा रही जमीन पर कब्जा लेने के साथ ही बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा है। चार दिन पहले केशवनगर में केडीए ने कब्जेदारों से 31 सौ वर्ग मीटर जमीन खाली करायी है। इन सभी खाली करायी गयी जमीन का सर्वे किया जा रहा है।

जनता से डिमांड सर्वे लेकर उनको विकसित किया जाएगा। भूखंड व फ्लैट बनाने की तैयारी है। साथ ही केडीए ने एक बार फिर पुरानी योजनाओं का सर्वे शुरू कर दिया है। इसमें फर्जी तरीके से लोगों ने रजिस्ट्री कराके (चायना प्लाट) कब्जा कर लिया है। प्राधिकरण ने चार साल में पुरानी योजनाओं का सर्वे करके दबे एक हजार भूखंड चिह्नित किए है और बिक्री करके आय की है।



उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के साथ ही ग्राम समाज की जमीनों को खाली करायी जा रही है। इसके लिए जोनवार लगातार अभियान चलाया जा रहा है। केडीए ने करीब 13 स्थानों में अभियान चलाकर माफिया से जमीन खाली करायी। सभी जगह जमीन पर कब्जा ले लिया है। यहां पर छोटी-छोटी आवासीय योजना लाई जाएगा ताकि जमीन बिक्री से आय हो और फिर से कब्जा न हो सके।



पुरानी योजनाओं में सर्वे होने से कागजों में दबे भूखंड मिलेगे। पनकी योजना में फर्जी दस्तावेज लगाकर प्लाटों पर लोगों ने कब्जा करके गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, अपार्टमेंट, बना लिए है। यहीं हाल श्याम नगर योजना में है यहां भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। तमाम भूखंड पर कर्मचारियों या रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा बिना लेआउट के बन रही आवासीय योजनाओं पर भी केडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत जोन एक ए के विशेष कार्याधिकारी ने न्यू कानपुर सिटी योजना के आसपास बन रहे 39 अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दी है।



उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आवासीय योजना लाने के साथ ही अवैध कब्जेदारों पर लगाम कसी जा रही है। इसके अलावा कब्जेदारों से जमीन खाली करायी गयी है। इन पर कब्जा ले लिया गया है। योजनाएं लायी जाएगी।