Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटर सवार युवती की मौत, मची चीख-पुकार

    By Ankur Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:28 AM (IST)

    कानपुर के पुराने शिवली रोड पर गूबा गार्डन के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटर सवार 29 वर्षीय दिव्या को टक्कर मार दी। ड्यूटी जा रही दिव्या गंभीर रू ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। पुराना शिवली रोड पर गूबा गार्डन के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर ड्यूटी जा रही स्कूटर सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।

    पुलिस ने युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान बिठूर के चकरतनपुर निवासी 29 वर्षीय बेटी दिव्या के रूप में हुई।

    पिता बिहारीलाल के अनुसार, बेटी आवास विकास क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में कार्यरत थी। सुबह वह स्कूटर से ड्यूटी जाने के लिए घर से निकली थी। दिव्या के इकलौते भाई की वर्ष 2023 में बीमारी से मौत हो गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद से वह घर की जिम्मेदारी निभा रही थी। थाना प्रभारी राजेंद्र कांत शुक्ल ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया है। मालिक भी हिरासत में है। चालक फरार है। उसका पता लगाया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- जल्द शुरू होगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे...ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू, 40 मिनट में पूरा होगा 63 KM का सफर