कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटर सवार युवती की मौत, मची चीख-पुकार
कानपुर के पुराने शिवली रोड पर गूबा गार्डन के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटर सवार 29 वर्षीय दिव्या को टक्कर मार दी। ड्यूटी जा रही दिव्या गंभीर रू ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। पुराना शिवली रोड पर गूबा गार्डन के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर ड्यूटी जा रही स्कूटर सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस ने युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान बिठूर के चकरतनपुर निवासी 29 वर्षीय बेटी दिव्या के रूप में हुई।
पिता बिहारीलाल के अनुसार, बेटी आवास विकास क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में कार्यरत थी। सुबह वह स्कूटर से ड्यूटी जाने के लिए घर से निकली थी। दिव्या के इकलौते भाई की वर्ष 2023 में बीमारी से मौत हो गई थी।
इसके बाद से वह घर की जिम्मेदारी निभा रही थी। थाना प्रभारी राजेंद्र कांत शुक्ल ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया है। मालिक भी हिरासत में है। चालक फरार है। उसका पता लगाया जा रहा है।
