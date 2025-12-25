तेज रफ्तार स्कूली वैन सड़क किनारे गड्ढे में गिरी, 4 मासूम घायल; नशे में धुत था चालक

संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। महाराजपुर में एक प्राइवेट वैन के चालक ने शराब पीकर छह स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी। तेज रफ्तार के चलते वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में पलट गई। हादसे के बाद चालक भाग निकला, जबकि चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। इसमें चार बच्चे चुटहिल हो गए। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट वैन लगा रखी थी।

चकेरी स्थित एमडीएम स्कूल से बुधवार को छुट्टी के एक बाद वैन चालक बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहा था। चकेरी-पाली मार्ग पर छतमरा-गौरिया बंबा के पास तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में पलट गई, जिससे वैन में बैठे छह बच्चे अंदर फंस गए।