कानपुर में तमंचा दिखाकर साड़ी विक्रेता से डेढ़ लाख की लूट, मौके पर पहुंची तीन थानों की पुलिस
कानपुर में तमंचा दिखाकर साड़ी विक्रेता से डेढ़ लाख की लूट की घटना सामने आई है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद तीन थानों की पुलिस मौके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर में एल्डिको के पीछे पनकी रतनपुर के रास्ते में रात में बाइक सवार तीन युवकों ने साड़ी विक्रेता से तमंचे के बल पर ज्वेलरी, मोबाइल और नकदी समेत डेढ़ लाख की लूट कर ली।
विक्रेता ने राहगीरों के मोबाइल से 112 पर फोन किया। मौके पर तीन थाने की फोर्स पहुंच कारोबारी से पूछताछ कर आसपास के कैमरे खंगाल रही है।
बिठूर के कुरसौली निवासी अमित गुप्ता की रतनपुर झंडा चौराहे के पास परी इंटरप्राइजेज के नाम से साड़ी सेंटर और ज्वेलरी शॉप की दुकान है। रात में 9.40 पर दुकान बंद कर बाइक से घर वापस आते समय एल्डिको के पीछे वाली रोड से दीप मेंशन गेस्ट हाउस के आगे पहुंचे तभी पीछे से बाइक सवार तीन युवकों बाइक रोक कर तमंचा लगाकर बैग छीन लिया।
अमित ने बताया बैग में साड़ी बिक्री के लगभग 15 हजार की नकदी, दो जोड़ी टूटे झाले लगभग 9 ग्राम, एक लेडीज अंगूठी 5 ग्राम की थी।
कारोबारी द्वारा राहगीर की मदद से 112 पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची तीन थानों पनकी कल्याणपुर और बिठूर की पुलिस ने जांच पड़ताल की जहां टिकरा पुलिस ने सुबह बुलाने की बात कही है।
यह भी पढ़ें- बहराइच में बाघ का आतंक: खेतों में काम कर रहे दो ग्रामीणों पर किया हमला, मची चीख-पुकार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।