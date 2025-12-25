कानपुर में तमंचा दिखाकर साड़ी विक्रेता से डेढ़ लाख की लूट, मौके पर पहुंची तीन थानों की पुलिस

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर में एल्डिको के पीछे पनकी रतनपुर के रास्ते में रात में बाइक सवार तीन युवकों ने साड़ी विक्रेता से तमंचे के बल पर ज्वेलरी, मोबाइल और नकदी समेत डेढ़ लाख की लूट कर ली।

विक्रेता ने राहगीरों के मोबाइल से 112 पर फोन किया। मौके पर तीन थाने की फोर्स पहुंच कारोबारी से पूछताछ कर आसपास के कैमरे खंगाल रही है।

बिठूर के कुरसौली निवासी अमित गुप्ता की रतनपुर झंडा चौराहे के पास परी इंटरप्राइजेज के नाम से साड़ी सेंटर और ज्वेलरी शॉप की दुकान है। रात में 9.40 पर दुकान बंद कर बाइक से घर वापस आते समय एल्डिको के पीछे वाली रोड से दीप मेंशन गेस्ट हाउस के आगे पहुंचे तभी पीछे से बाइक सवार तीन युवकों बाइक रोक कर तमंचा लगाकर बैग छीन लिया।