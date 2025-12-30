नए साल 2026 के जश्न के बीच कानपुर आई नशे की बड़ी खेप, नेपाल से तस्करी करके ला रहा था विदेशी तस्कर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में नए साल 2026 के जश्न के बीच नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। आरपीएफ ने नेपाल तस्करी कर लाई गई चरस के साथ महिला सहित दो तस्करों को पकड़ा है। ये सेंट्रल स्टेशन के निकास द्वार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। शक होने पर उनकी तलाशी ली गई तो बैग से 10 किलोग्राम चरस बरामद की गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये आंकी गई है। तस्कर इस कानपुर व आसपास के जिलों में सप्लाई के लिए लाए थे। वे वैशाली एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल पहुंचे थे। चरस को कानपुर सहित आसपास के जिलो में सप्लाई किया जाना था। नारकोटिक्स विभाग की टीम तस्करों से पूछताछ कर रही है।

सेंट्रल स्टेशन पर चरस के साथ पकड़ा गया नेपाल का राम पुकार व बिहार की राजमती देवी। विभाग संदिग्धों की तलाशी जारी आरपीएफ को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ से सूचना मिली थी कि किसी ट्रेन से मादक पदार्थ लाया जा रहा है। आरपीएफ ने सूचना के बाद प्लेटफार्मों पर सतर्कता बढ़ा दी। सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड व कैंट साइड के निकास द्वारों पर भी फोर्स तैनात कर दी। हर आने जाने वाले पर नजर रखने तथा संदिग्धों की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए। आरपीएफ सेंट्रल स्टेशन प्रभारी एसएन पाटीदार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम व आरपीएफ सिपाहियों के साथ यात्रियों की निगरानी शुरू कर दी। सीसी कैमरों से भी नजर रखी गई।