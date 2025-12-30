Language
    नए साल 2026 के जश्न के बीच कानपुर आई नशे की बड़ी खेप, नेपाल से तस्करी करके ला रहा था विदेशी तस्कर

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और नारकोटिक्स विभाग ने नेपाल से तस्करी कर लाई गई 10 किलो चरस के साथ एक महिला सहित दो तस्करों को पकड़ा। वैशाली एक्सप्रे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर।  कानपुर में नए साल 2026 के जश्न के बीच नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। आरपीएफ ने नेपाल तस्करी कर लाई गई चरस के साथ महिला सहित दो तस्करों को पकड़ा है। ये सेंट्रल स्टेशन के निकास द्वार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। शक होने पर उनकी तलाशी ली गई तो बैग से 10 किलोग्राम चरस बरामद की गई।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये आंकी गई है। तस्कर इस कानपुर व आसपास के जिलों में सप्लाई के लिए लाए थे। वे वैशाली एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल पहुंचे थे। चरस को कानपुर सहित आसपास के जिलो में सप्लाई किया जाना था। नारकोटिक्स विभाग की टीम तस्करों से पूछताछ कर रही है।

    सेंट्रल स्टेशन पर चरस के साथ पकड़ा गया नेपाल का राम पुकार व बिहार की राजमती देवी। विभाग

     

    संदिग्धों की तलाशी जारी

    आरपीएफ को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ से सूचना मिली थी कि किसी ट्रेन से मादक पदार्थ लाया जा रहा है। आरपीएफ ने सूचना के बाद प्लेटफार्मों पर सतर्कता बढ़ा दी। सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड व कैंट साइड के निकास द्वारों पर भी फोर्स तैनात कर दी। हर आने जाने वाले पर नजर रखने तथा संदिग्धों की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए। आरपीएफ सेंट्रल स्टेशन प्रभारी एसएन पाटीदार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम व आरपीएफ सिपाहियों के साथ यात्रियों की निगरानी शुरू कर दी। सीसी कैमरों से भी नजर रखी गई।

     

    500-500 ग्राम के 20 पैकेट

    इस दौरान एक पुरुष व एक महिला संदिग्ध दिखाई दिए। दोनों को रोककर उनसे पूछताछ की गई। शक होने पर उनको आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल लाया गया। तलाशी में उनके बैग से 10 किलो चरस बरामद हुई। बैग में 500-500 ग्राम के 20 पैकेट थे। महिला ने पूछताछ में अपना नाम बेतिया बिहार निवासी राजमती देवी, तथा पुरुष ने पर्सा नेपाल निवासी राम पुकार बताया। उन्होंने बताया कि वे वैशाली एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल आए थेे। सेंट्रल स्टेशन आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने बताया कि पकड़े गए महिला व पुरुष कैरियर का काम करते हैं। नारकोटिक्स विभाग उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विदेशी नागरिक राम पुकार तथा बिहार निवासी राजमती देवी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।