कानपुर सीएम ग्रिड योजना से जुड़ी गुरुदेव चौराहा-चिड़ियाघर रोड, 50 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ

कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत गुरुदेव चौराहा से चिड़ियाघर तक 44.58 करोड़ रुपये से सड़क बनेगी जिसका महापौर और विधायक ने भूमि पूजन किया। सड़क में डक्ट टैक्टाइल टाइल्स हरियाली और जल निकासी की व्यवस्था होगी। साथ ही गलियों की सफाई के लिए नगर निगम ने 10 छोटे बैकहो लोडर भी लगाए हैं।

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत गुरुदेव चौराहा से विकास नगर होते हुए चिड़ियाघर तक की 2075 मीटर सड़क का निर्माण 44 करोड़ 58 लाख 88 हजार रुपये से कराया जाएगा। इसके निर्माण से करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। महापौर प्रमिला पांडेय और भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

सड़क के दोनों तरफ डक्ट बनाए जाएगे इसमें ही सीवर, पेयजल, केबल और अन्य लाइन जाएगी। लीकेज या फाल्ट होने पर खोदाई नहीं करनी पड़ेगी डक्ट के माध्यम से लाइन ठीक कर दी जाएगी। दृष्टिबाधित के लिये टैक्टाइल टाइल्स लगाए जाएगे। डिवाइडर में हरियाली लगायी जाएगी। जल निकासी के लिए दोनों तरफ नाला व नाली का निर्माण होगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही फुटपाथ भी बनेगा। इसके अलावा बैठने के लिए बैंच और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। 18 माह में सड़क का निर्माण पूरा हो पाएगा। इस अवसर पर पार्षद राज किशोर यादव, धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कुन्ती निषाद, मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी, अधिशाषी अभियंता आरके सिंह आदि मौजूद रहे।

गलियों की सफाई के लिए नगर निगम ने और 10 छोटे बैकहो लोडर लगाए नगर निगम ने सड़कों के साथ ही गलियों की सफाई के लिए मलबा व गंदगी हटाने के लिए 10 छोटे बैकहो लोडर लगाए। 15 वें वित्त आयोग से खरीदे गए 10 छोटे बैकहो लोडर को महापौर ने नगर निगम मुख्यालय मोतीझील से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा मनमोहन आर्या. नगर स्वास्थ्य अधिाकरी डा अजय संख्वार व डा चंद्रशेखर, रबिश प्रभारी रफजुल रहमान आदि उपस्थित रहे।

इधर, नगर निगम ने शुरू कराया पैचवर्क, कई सड़कें हुईं दुरुस्त नगर निगम ने जर्जर सड़कों पर पैचवर्क कराना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने रामलीला मैदान, दुर्गा पूजा और प्रमुख स्थानों पर मंगलवार की रात से कार्य शुरू कर दिया है। दीपावली तक मुख्य सड़कों पर पैचवर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, टेंडर लेने के बाद कार्य न करने वाले ठेकेदारों को भी चिह्नित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फर्जी दस्तावेज लगाने और सत्यापन न करने में पांच फर्मों को एक साल के लिए डिबार कर दिया है। बाकी फर्मों के भी दस्तावेज की जांच की जा रही है। अभी हाटमिक्स प्लांट और कंक्रीट वाले प्लांट के कई ठेकेदारों पर गाज गिर सकती है।