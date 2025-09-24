Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर सीएम ग्रिड योजना से जुड़ी गुरुदेव चौराहा-चिड़ियाघर रोड, 50 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ

    By rahul shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:50 PM (IST)

    कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत गुरुदेव चौराहा से चिड़ियाघर तक 44.58 करोड़ रुपये से सड़क बनेगी जिसका महापौर और विधायक ने भूमि पूजन किया। सड़क में डक्ट टैक्टाइल टाइल्स हरियाली और जल निकासी की व्यवस्था होगी। साथ ही गलियों की सफाई के लिए नगर निगम ने 10 छोटे बैकहो लोडर भी लगाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएम-ग्रिड सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन करतीं महापौर प्रमिला पांडेय साथ में विधायक नीलिमा कटियार। महापौर कार्यालय

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत गुरुदेव चौराहा से विकास नगर होते हुए चिड़ियाघर तक की 2075 मीटर सड़क का निर्माण 44 करोड़ 58 लाख 88 हजार रुपये से कराया जाएगा। इसके निर्माण से करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। महापौर प्रमिला पांडेय और भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क के दोनों तरफ डक्ट बनाए जाएगे इसमें ही सीवर, पेयजल, केबल और अन्य लाइन जाएगी। लीकेज या फाल्ट होने पर खोदाई नहीं करनी पड़ेगी डक्ट के माध्यम से लाइन ठीक कर दी जाएगी। दृष्टिबाधित के लिये टैक्टाइल टाइल्स लगाए जाएगे। डिवाइडर में हरियाली लगायी जाएगी। जल निकासी के लिए दोनों तरफ नाला व नाली का निर्माण होगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही फुटपाथ भी बनेगा। इसके अलावा बैठने के लिए बैंच और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। 18 माह में सड़क का निर्माण पूरा हो पाएगा। इस अवसर पर पार्षद राज किशोर यादव, धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कुन्ती निषाद, मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी, अधिशाषी अभियंता आरके सिंह आदि मौजूद रहे।

    गलियों की सफाई के लिए नगर निगम ने और 10 छोटे बैकहो लोडर लगाए

    नगर निगम ने सड़कों के साथ ही गलियों की सफाई के लिए मलबा व गंदगी हटाने के लिए 10 छोटे बैकहो लोडर लगाए। 15 वें वित्त आयोग से खरीदे गए 10 छोटे बैकहो लोडर को महापौर ने नगर निगम मुख्यालय मोतीझील से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा मनमोहन आर्या. नगर स्वास्थ्य अधिाकरी डा अजय संख्वार व डा चंद्रशेखर, रबिश प्रभारी रफजुल रहमान आदि उपस्थित रहे।

    इधर, नगर निगम ने शुरू कराया पैचवर्क, कई सड़कें हुईं दुरुस्त

    नगर निगम ने जर्जर सड़कों पर पैचवर्क कराना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने रामलीला मैदान, दुर्गा पूजा और प्रमुख स्थानों पर मंगलवार की रात से कार्य शुरू कर दिया है। दीपावली तक मुख्य सड़कों पर पैचवर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, टेंडर लेने के बाद कार्य न करने वाले ठेकेदारों को भी चिह्नित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फर्जी दस्तावेज लगाने और सत्यापन न करने में पांच फर्मों को एक साल के लिए डिबार कर दिया है। बाकी फर्मों के भी दस्तावेज की जांच की जा रही है। अभी हाटमिक्स प्लांट और कंक्रीट वाले प्लांट के कई ठेकेदारों पर गाज गिर सकती है। 

    नगर निगम द्वारा करीब 276 सड़कों पर पैचवर्क करीब 29 करोड़ रुपये से कराया जाना है। इनके टेंडर करा दिए गए हैं। वर्कआर्डर जारी किए जा रहे हैं, जिनके वर्कआर्डर जारी हो गए हैं, वहां पर कार्य शुरू हो गया है। आर्यनगर, छह बंगलिया, नारामउ, लाजपत नगर, महाबलीपुरम, आवास विकास तीन कल्याणपुर में पुलिस स्टेशन रोड, सीटीएस बस्ती कल्याणपुर के पास, पनकी, किदवईनगर समेत 24 स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराया गया। मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने बताया कि पैचवर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेज लगाने में पांच फर्मों को डिबार कर दिया गया है। अब नगर निगम का अभियंत्रण विभाग टेंडर लेने के बाद भी कार्य न करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जोनवार ठेकेदार चिह्नित किए जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- कानपुर में मनमाने गृहकर को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा, व्यापारियों ने भी बोला हल्ला