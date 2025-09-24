कानपुर में मनमाने गृहकर को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा, व्यापारियों ने भी बोला हल्ला
कानपुर में मनमाने गृहकर को लेकर विपक्ष और व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी पार्षदों ने नगर निगम सदन में फैसला न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। व्यापारियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपकर जनता का उत्पीड़न रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि गृहकर 2022 से बढ़ाया गया है और उस पर ब्याज भी लगाया गया है जो कि अनुचित है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मनमाने गृहकर को लेकर विपक्ष ने नगर निगम अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ ऐलान किया है कि नगर निगम सदन में मनमाने गृहकर में सुधार न किए जाने का फैसला न होने पर विपक्षी पार्षद सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। वहीं व्यापारियों ने भी हल्ला बोल दिया है। व्यापारियों ने महापौर को मनमाने गृहकर पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन दिया। जनता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।
मंगलवार को हुए नगर निगम सदन में पक्ष व विपक्ष ने मनमाने गृहकर के खिलाफ मोर्चा खोला था। साफ कहा था कि किसी भी हाल में जनता पर जबरन बढ़ा गृहकर नहीं लागू होने दिया जाएगा। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडेय की तबीयत बिगड़ने पर सदन की बैठक स्थगित कर दी गयी।
मनमाने गृहकर को लेकर विपक्ष के पार्षदों की नगर निगम मुख्यालय मोतीझील में पार्षद कक्ष में बैठक हुई इसमें सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआइएमआइएम के पार्षद शामिल हुए। सभी दलों के पार्षदों ने फैसला लिया की नगर निगम सदन की होने वाली बैठक में एक स्वर में गृहकर का एकजुटता के साथ विरोध किया जाएगा। जनता पर जबरन बढा कर नहीं लागू होने दिया जाएगा।
गृहकर बढ़ाया अब और वर्ष 2022 से लगाया जा रहा है। साथ ही ब्याज भी लगा दिया गया और 10 प्रतिशत छूट भी नहीं दी गयी। यह न्याय संगत नहीं है। जब से टैक्स बढ़ा है तब से लगाया जाए। अगर सदन में इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो विपक्ष के सभी पार्षद जनता के साथ धरना व प्रदर्शन करेंगे।
बैठक में कांग्रेस पार्षद दल के नेता सुहैल अहमद, समाजवादी पार्टी पार्षद दल नेता जावेद अख्तर गुड्डू,पार्षद रेनू अर्पित यादव, रजत बाजपेई, मो सरिया, शिब्बू अंसारी, लियाकत अली, फैजान रहमान, फ़कर इकबाल,उमर मंसूरी आदि उपस्थित रहे।
वहीं मनमाने गृहकर के विरोध पर कोआपरेटिव इस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर की अगुवाई में उद्यमियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर महापौर प्रमिला पांडेय को ज्ञापन देकर मांग की कि मनमाना गृहकर वापस लिया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का गृहकर जमा करने के बाद भी वर्ष 2022 से बढ़ा गृहकर कर का बिल ब्याज लगाकर भेज दिया है। यह उद्योगों के प्रति अन्यायपूर्ण व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है। इसका असर उद्योग पर पड़ेगा। इस अवसर पर अरुण जैन, देशपाल हांडा, सुभाष सिंह, समनदीप सिंह आदि उपस्थित रहे।
वहीं व्यापारियों ने कहा कि गोविंदनगर में सीवर लाइन डालने के लिए फिर से सड़क खोदी जाएगी यहां पर पहले से पाइप पड़ा है। तो दोबारा खोदाई करना उचति नहीं है। सड़क की खोदाई कराने से यहां के व्यापारियों का व्यापार चौपट हो जाएगा। महापौर ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा।
वहीं उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पहले ही कई जगह शिविर लगाकर गृहकर के बिलों को ठीक कराया। इसके अलावा फीटा ने भी फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में गृहकर की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिविर लगाया था। इसके अलावा पार्षद नीरज बाजपेई ने बताया कि 26 सितंबर को पांडुनगर धर्मशाला सोसाइटी में गृहकर के निस्तारण के लिए शिविर लगाया जाएगा।
