Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घर में बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें, कानपुर में घर में 85 वर्षीय रिटायर इंस्पेक्टर का मिला शव, तीन दिन पहले मौत की आशंका

    By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:42 PM (IST)

    कानपुर के कूष्मांडा नगर में 85 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण अवस्थी अपने घर में मृत पाए गए। वे घर में अकेले थे और दरवाजा अंदर से बंद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जगत नारायण अवस्थी की फाइल फोटो। स्वजन

    संवाद सहयोगी, घाटमपुर। नगर के कूष्मांडा नगर मोहल्ला में रविवार को सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर का शव घर में पड़ा मिला। वह घर पर अकेले थे और दरवाजा अंदर से बंद था। शव से दुर्गंध उठने लगी थी इसलिए शव तीन से चार दिन पुराना माना जा रहा है। दिल का दौरा पड़ने से निधन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

     

    कूष्मांडा नगर (कूष्मांडा देवी तिराहा के पास) में रहने वाले 85 वर्षीय जगत नारायण अवस्थी पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त थे। वह साली उमा के साथ रहते थे। जबकि, पत्नी मालती, बेटा रवींद्र कानपुर के मछरिया में रहते हैं। उमा बीती 29 दिसंबर को गुजरात में द्वारकापुरी तीर्थ पर गई थीं। घर पर जगत नारायण अकेले थे। बेटे रवींद्र के मुताबिक रविवार को जब उन्होंने पिता को फोन किया तो उठा नहीं।

     

    इसके बाद पड़ोसियों को फोन किया। उन्होंने दरवाजा पर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह घाटमपुर आए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर बेड पर पिता का शव मिला। कस्बा चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

     

    फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच की

    सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर का शव मिलने के बाद फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच की। चौकी प्रभारी ने बताया कि कमरे में एक गैस हीटर भी रखा हुआ था। हालांकि, वह बंद था। फोरेंसिक टीम ने भी हार्ट अटैक की संभावना जताई है।

     

    बिल्हौर में बुजुर्ग को बेटे बहू ने पीटकर किया घायल

    औरंगपुर सांभी गांव निवासी मेंहदी हसन ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शुक्रवार शाम को मजदूरी करके घर गया। इस दौरान बेटा दीन मोहम्मद व उसकी पत्नी सानिया गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने पत्थर मारकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर बेटा बहू जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने बेटे बहू के खिलाफ मुकदमा दर्जकर कार्रवाई का आश्वासन दिया।