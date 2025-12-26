Language
    कानपुर: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! आज शहर के इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    कानपुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। आज शहर के कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती रखरखाव और मरम्मत कार्यों के चलते की जा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। शुक्रवार को रखरखाव और सुधार कार्यों के चलते विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जमुनादेवी क्षेत्र में गार्डिंग कार्य के कारण सुबह 11 से शाम पांच बजे तक शटडाउन रहेगा।

    गंगानगर, तारा बैंड, आरबीएल पैलेस, खुशी डिपार्टमेंट, चाणक्यपुरी और नवदुर्गा मंदिर इलाके में 11 से चार बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी।

    सिविललाइंस, यूपी स्टॉक एक्सचेंज और ग्रीन पार्क क्षेत्र में मर्चेंट चैंबर में यूनिट की फिटिंग के लिए 10 से तीन बजे तक शटडाउन रहेगा।

    केडीए, झकरकटी, वैष्णवी विहार, सफेद कॉलोनी, यू-ब्लॉक, निराला नगर-1, शारदा नगर और विकास नगर में 11 से दो के मध्य बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

