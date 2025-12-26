Language
    यूपी में भरभराकर गिरा मकान...घर में सो रहा परिवार मलबे में दबा, एक महिला की मौत

    By Rajiv Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मकान भरभराकर गिर गया। घर में सो रहा परिवार मलबे में दब गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में पिता-पुत्र भी घायल ...और पढ़ें

    अस्पताल में स्वजन से घटना की जानकारी लेते बलराज भाटी

    संवाद सूत्र, जागरण इटावा। सरसईनावर गांव में गुरुवार तड़के 70 वर्ष पुराना एक मकान भरभराकर गिर गया। जिससे कमरे में सो रहे किसान का परिवार मलबे मे दब गया।

    धमाके की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने जब तक मलबा हटाकर परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला किसान की पत्नी की मौत हो गई जबकि गंभीर हालत में पिता पुत्र को उपचार के लिए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भेजा गया।

    हादसे की जानकारी पर एसडीएम श्वेता मिश्रा समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। अशोक कुमार गुप्ता खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं।

    गांव में उनका करीब 70 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है जिसमें वह पत्नी ममता देवी एवं बेटे हिमांशु के साथ रहते हैं। मकान जर्जर हालत में पहुंच जाने के कारण वह परिवार सहित दूसरे मकान में अगले कुछ दिनों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले बुधवार रात को जब वह व पत्नी ममता देवी (52) और पुत्र हिमांशु के साथ खाना खाकर ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सोने चले गए और सुबह सोकर जाग नहीं पाए थे इसी बीच गुरुवार सुबह करीब चार बजे अचानक से उनके मकान के कमरे की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे पिता-पुत्र और पत्नी तीनों मलबे में दब गए।

    सर्दी एवं अंधेरा होने से आसपास के लोग छत गिरने की आवाज सुन पाए। कुछ देर बाद जब जानकारी हुई तो मौके पर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना देकर मलबे में दबे अशोक कुमार, उनकी पत्नी ममता देवी एवं बेटे हिमांशु को मलबा हटाकर बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसईनावर पहुंचाया।

    जहां डॉक्टरों ने ममता देवी को मृत घोषित कर गंभीर घायल अशोक गुप्ता व उनके बेटे हिमांशु को प्राथमिक उपचार देकर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के लिए रैफर कर दिया।

    थानाध्यक्ष बलराज भाटी ने बताया महिला की मौत मलबे मे दबने के कारण हुई है। एसडीएम श्वेता मिश्रा ने बताया मकान गिरने की सूचना पर मौके पर राजस्व विभाग की टीम को भेजकर रिपोर्ट मांगी गई है।

    पीड़ित परिवार को किसान दुर्घटना बीमा से आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। ग्रामीण श्रीकांत सहित तमाम लोगो ने भी जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की है।