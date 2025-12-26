यूपी में भरभराकर गिरा मकान...घर में सो रहा परिवार मलबे में दबा, एक महिला की मौत

संवाद सूत्र, जागरण इटावा। सरसईनावर गांव में गुरुवार तड़के 70 वर्ष पुराना एक मकान भरभराकर गिर गया। जिससे कमरे में सो रहे किसान का परिवार मलबे मे दब गया।

धमाके की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने जब तक मलबा हटाकर परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला किसान की पत्नी की मौत हो गई जबकि गंभीर हालत में पिता पुत्र को उपचार के लिए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भेजा गया।

हादसे की जानकारी पर एसडीएम श्वेता मिश्रा समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। अशोक कुमार गुप्ता खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं।

गांव में उनका करीब 70 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है जिसमें वह पत्नी ममता देवी एवं बेटे हिमांशु के साथ रहते हैं। मकान जर्जर हालत में पहुंच जाने के कारण वह परिवार सहित दूसरे मकान में अगले कुछ दिनों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले बुधवार रात को जब वह व पत्नी ममता देवी (52) और पुत्र हिमांशु के साथ खाना खाकर ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सोने चले गए और सुबह सोकर जाग नहीं पाए थे इसी बीच गुरुवार सुबह करीब चार बजे अचानक से उनके मकान के कमरे की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे पिता-पुत्र और पत्नी तीनों मलबे में दब गए।