कानपुर में ट्रेन के इंजन में फंसा गोवंश, 37 मिनट तक खड़ी रही कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, कानपुर। कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस 3.40 पर कानपुर से फर्रुखाबाद जाते समय बिठूर के मंधना चौकी के सामने अचानक पहिए के नीचे गोवंशी फंस गया जिससे लगभग 37 मिनट तक मंधना पुलिस और जीआरपी की मशक्कत के बाद निकाला गया इसके बाद ट्रेन गंतव्य को रवाना हुई रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद होने पर मंधना चौराहे पर जाम लग गया।