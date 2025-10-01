कानपुर में ट्रेन के इंजन में फंसा गोवंश, 37 मिनट तक खड़ी रही कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस
कानपुर से फर्रुखाबाद जा रही कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के पहिए के नीचे बिठूर के मंधना चौकी के पास अचानक एक गोवंशी फंस गया। मंधना पुलिस और जीआरपी ने लगभग 37 मिनट की मशक्कत के बाद उसे निकाला जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद होने से मंधना चौराहे पर जाम लग गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस 3.40 पर कानपुर से फर्रुखाबाद जाते समय बिठूर के मंधना चौकी के सामने अचानक पहिए के नीचे गोवंशी फंस गया जिससे लगभग 37 मिनट तक मंधना पुलिस और जीआरपी की मशक्कत के बाद निकाला गया इसके बाद ट्रेन गंतव्य को रवाना हुई रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद होने पर मंधना चौराहे पर जाम लग गया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।