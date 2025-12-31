Language
    कुत्ते से कटवाने का डर दिखाकर 8 साल के मासूम के साथ कुकर्म, खून से लथपथ होकर पहुंचा घर तो परिवार के उड़े होश

    By Vipin Trivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:01 AM (IST)

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही में पालतू कुत्ते से कटवाने का डर दिखाकर एक किशोर ने आठ साल के बच्चे से कुकर्म किया। आरोपित घर के बाहर खेल रहे बच्चे को लट्टू दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था।

    खून से लथपथ मासूम के घर पर पहुंचे मासूम ने आपबीती बताई तो स्वजन को जानकारी हुई। इसके बाद परिवार वाले मासूम को लेकर परमपुरवा चौकी पहुंचे। पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेजकर आरोपित को पकड़ लिया है।

    परमपुरवा में रहने वाले मजदूर का आठ साल का बेटा मंगलवार दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 16 वर्षीय किशोर उसे लट्टू दिलाने के बहाने अपने घर ले गया। पालतु कुत्ते से कटवाने का डर दिखाकर मकान की तीसरी मंजिल में बने कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया।

    कुछ देर बाद बच्चा रोते हुए घर पहुंचा तो वह खून से लथपथ था। मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने चौकी पहुंचकर शिकायत की। पुलिस आरोपित के घर पहुंची तो उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था।

    दरवाजा न खोलने पर पुलिस तोड़कर उसे चौकी ले आई। वहीं, परिवार वालों के मुताबिक आरोपित इससे पहले भी कई मासूमों को अपना शिकार बना चुका है, लेकिन बदनामी के डर से किसी ने शिकायत नहीं की। जूही थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपित को पकड़ा गया है। पीड़ित मासूम का मेडिकल कराया गया है।

