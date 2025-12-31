कुत्ते से कटवाने का डर दिखाकर 8 साल के मासूम के साथ कुकर्म, खून से लथपथ होकर पहुंचा घर तो परिवार के उड़े होश

जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही में पालतू कुत्ते से कटवाने का डर दिखाकर एक किशोर ने आठ साल के बच्चे से कुकर्म किया। आरोपित घर के बाहर खेल रहे बच्चे को लट्टू दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था। खून से लथपथ मासूम के घर पर पहुंचे मासूम ने आपबीती बताई तो स्वजन को जानकारी हुई। इसके बाद परिवार वाले मासूम को लेकर परमपुरवा चौकी पहुंचे। पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेजकर आरोपित को पकड़ लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परमपुरवा में रहने वाले मजदूर का आठ साल का बेटा मंगलवार दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 16 वर्षीय किशोर उसे लट्टू दिलाने के बहाने अपने घर ले गया। पालतु कुत्ते से कटवाने का डर दिखाकर मकान की तीसरी मंजिल में बने कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया।

कुछ देर बाद बच्चा रोते हुए घर पहुंचा तो वह खून से लथपथ था। मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने चौकी पहुंचकर शिकायत की। पुलिस आरोपित के घर पहुंची तो उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था।