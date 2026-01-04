कानुपर के लिए बड़ी खबर, इसी महीने नौबस्ता तक लोगों को दिखेगी मेट्रो ट्रेन की रफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानुपर के लेागों के लिए बड़ी खबर है। साउथ में मेट्रो का सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसी महीने मेट्रो की रफ्तार देखने को मिल जाएगाी। 28 दिसंबर 2021 को पहली बार शहर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन इसी माह नौबस्ता स्टेशन तक लोगों को दौड़ती नजर आएगी। जनवरी में ही इस रूट पर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पहले कारिडोर के सभी 21 स्टेशनों के बीच ट्रेन चलने लगेगी। हालांकि यात्रियों के लिए सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक की यात्रा मार्च के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

पहले कारिडोर में आइआइटी से नौबस्ता के बीच में 21 स्टेशन रहेंगे। इसमें से सेंट्रल स्टेशन तक 14 स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रेन अभी चल रही है। अभी झकरकटी बस अड्डा और ट्रांसपोर्ट नगर दो भूमिगत स्टेशन होंगे। इसके बाद बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता स्टेशन एलीवेटेड होंगे। फिलहाल स्वदेशी काटन मिल से सेंट्रल स्टेशन के बीच बने भूमिगत रूट पर ट्रैक बिछाया जा रहा है।

मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक अप या डाउन जिस लाइन पर पहले ट्रैक बिछ जाएगा, उस पर ट्रायल रन की शुरुआत कर दी जाएगी और मेट्रो ट्रेन सेंट्रल से नौबस्ता तक चलाई जाने लगेगी। मेट्रो के पहले कारिडोर के 21 स्टेशन के बीच 29 ट्रेन चलाई जाएंगी।