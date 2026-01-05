Kanpur Market Rates Today: अनाज-दाल से लेकर सराफा तक, जानिए आज 5 जनवरी के ताज़ा बाजार रेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Market Rates Today 5 January 2026: कानपुर में सोमवार 5 जनवरी को खुले बाजार में थोक भाव लगभग स्थिर नजर आए। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और सराफा बाजार में सीमित उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ। गेहूं, चना, अरहर और मसूर जैसी प्रमुख जिंसों में मांग सामान्य बनी रही, जबकि चावल और आटा-मैदा के भाव में भी खास बदलाव नहीं देखा गया। तिलहन और तेल बाजार में सरसों व मूंगफली के दाम स्थिर दायरे में रहे। गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बीते कारोबारी दिन के आसपास बनी रहीं।