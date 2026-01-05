Kanpur Market Rates Today: अनाज-दाल से लेकर सराफा तक, जानिए आज 5 जनवरी के ताज़ा बाजार रेट
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Market Rates Today 5 January 2026: कानपुर में सोमवार 5 जनवरी को खुले बाजार में थोक भाव लगभग स्थिर नजर आए। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और सराफा बाजार में सीमित उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ। गेहूं, चना, अरहर और मसूर जैसी प्रमुख जिंसों में मांग सामान्य बनी रही, जबकि चावल और आटा-मैदा के भाव में भी खास बदलाव नहीं देखा गया। तिलहन और तेल बाजार में सरसों व मूंगफली के दाम स्थिर दायरे में रहे। गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बीते कारोबारी दिन के आसपास बनी रहीं।
वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर टिके रहे, जिससे निवेशकों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार मौजूदा मौसम, परिवहन और मांग के स्तर को देखते हुए आने वाले दिनों में भावों में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है। किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी के लिए ये भाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
कानपुर, सोमवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे
- गल्ला (प्रति क्वि.) गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
- दलहन (प्रति क्वि.) चना 5200-5300, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
- दाल (प्र. क्वि.) अरहर फूल 10200-10300, अरहर स्पे. 7600-7700, चना दाल 6600-6700, मटर दाल 4350-4450, मसूर मलका 6800-6850, मसूर दाल 6700-6750, उड़द दाल 7000-13000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
- चावल (प्र. क्वि.) चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
- आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा- 1500-1600 मैदा 1540-1580, सूजी 1560-1600
- तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही-6500-6600, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8100-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 10500-11500 बटाली 10300-11500, सेहुंआ 4000-4500
- तेल (प्र. क्वि.) सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14400-14500, अण्डी 13900-14000
- तिल्ली (प्रति टिन) -, खली (प्र. क्वि.) सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450
- वनस्पति (प्रति 15 ली.) बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764
- गुड़ (प्रति क्विं.) पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4500-4700
- शक्कर दाना (प्रति क्विं.) एम.30 4340-4400
- देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 67000-68000, औरैय्या 61000-62000, माधौगढ़ 64000-65000
- बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
- एटी - सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100
सराफा
कानपुर : चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 243300, सिक्का (प्रति नग) 2300-2400, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 139650 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 104000-104500
