    कानपुर के एलएलआर अस्पताल में मरीज के आक्सीजन लेवल को लेकर हंगामा, स्टाफ से अभद्रता पर काम बंद करने की चेतावनी

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    कानपुर के एलएलआर अस्पताल में मरीज के ऑक्सीजन स्तर को लेकर तीमारदारों ने हंगामा किया और स्टाफ के साथ अभद्रता की। डॉक्टरों ने कार्रवाई न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। देर रात वार्ड 14 बी में रेजिडेंट डॉक्टर कौशल किशोर और नर्सिंग स्टाफ सुधा के साथ अभद्रता की गई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

    एलएलआर अस्पताल में प्राचार्य से शिकायत करती स्टाफ। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीज के तीमारदारों ने रेजिडेंट और नर्सिंग स्टाफ से देर रात अभद्रता की गई। इसके बाद सुबह इमरजेंसी में डाक्टरों की टीम ने मेडिकोलीगल और रेजिडेंट ने वार्ड में काम बंद करने की चेतावनी दी है। डाक्टरों की मांग है कि वार्ड में मरीज के जिन तीमारदार ने रेजिडेंट से अभद्रता और नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की है। और ऐसा कृत्य करने वालों पर कार्रवाई की जाएं। ऐसा नहीं होने पर रेजिडेंट कार्य बाधित करने को मजबूर हो जाएंगे।

    जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि देर रात कुछ लोगों ने मेडिसिन के वार्ड 14 बी में काम कर रहे रेजिडेंट डा. कौशल किशोर और नर्सिंग स्टाफ सुधा से अभद्रता की है। प्राचार्य ने कहा कि बेड नंबर 21 पर गंभीर स्थिति में भर्ती मरीज को रात में देखने के लिए तीमारदार महिला और कुछ युवकों ने आक्सीजन नहीं चलने की शिकायत करते हुए रेजिडेंट से अभद्रता की। जबकि पूरे वार्ड में भर्ती मरीजों का आक्सीजन चल रहा है।

    अभद्रता करते हुए खुद को पुलिस स्टाफ बताते हुए महिला ने नर्सिंग स्टाफ की कालर पकड़ ली और उसके साथ के युवकों ने लाइट जाने पर नर्सिंग स्टाफ सुधा के साथ छेड़छाड़ की। करीब आधा घंटे तक चले विवाद के बाद रेजिडेंट डा. कौशल ने मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. बीपी प्रियदर्शी और सीएमएस डा. सौरभ अग्रवाल को सूचना की।

    देर रात करीब डेढ़ बजे पहुंचे सीएमएस और विभागाध्यक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत कराई। लेकिन एलएलआर अस्पताल परिसर की चौकी ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सुबह सात बजे तक अभद्रता करने वाली महिला और युवक वार्ड में अराजकता करते रहे।

    सुबह आठ बजे प्राचार्य प्रो. संजय काला और प्रमुख अधीक्षक प्रो. आरके सिंह ने इमरजेंसी में मेडिसिन के सभी रेजिडेंट से पूरा मामला जाना और पुलिस को फिर से शिकायती पत्र भेजा। जिसे पुलिस ने लौटा दिया। हालांकि इसके बाद प्राचार्य, सीएमएस और विभागाध्यक्ष ने खुद जाकर एलएलआर चौकी में लिखित शिकायत की। रेजिडेंट की शिकायत पर प्राचार्य ने तत्काल प्रभाव से मौके पर मौजूद पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के राम भरत को हटा दिया गया।

    डर के माहौल में नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट

    वार्ड 14 बी में कार्य करने वाले रेजिडेंट डा. कौशल और अन्य डाक्टरों ने कहा कि पूरी रात डर के माहौल में काम किया है। हमारे सामने नर्सिंग स्टाफ की कालर पकड़ी गई और हम लोगों को मारने की धमकी मिलती रही। ऐसे में हम सब काम कैसे कर सकते हैं। सभी रेजिडेंट की मांग है कि आरोपित पर कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो सभी रेजिडेंट काम बंद कर देंगे। इसके साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कालेज में त्वरित रूप से रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन का गठन किया जाए।

    गलती की माफी मांगी

    वार्ड 14 बी में प्राचार्य के पहुंचने पर भर्ती मरीज के तीमारदार बेटे पंकज मिश्रा ने बताया कि आक्सीजन लेवल को लेकर मामूली बात पर सारा विवाद शुरू हुआ। हालांकि मरीज के बेटे पंकज ने प्राचार्य के सामने स्वीकारा कि उनके साथ आए तीमारदारों ने अभद्रता की है।

