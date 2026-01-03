Language
    कानपुर के लाल बंगला में खत्म होगा विद्युत पोलो पर फैला तारों का मकड़जाल, 4.45 करोड़ से अंडरग्राउंड होगी केस्को केबल

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:35 PM (IST)

    कानपुर के लाल बंगला बाजार में केस्को 4.45 करोड़ रुपये की लागत से बिजली के तारों को भूमिगत करेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस परियोजना का शुभारंभ ...और पढ़ें

    विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य का किया शुभारंभ, फोड़ा नारियल और चलाया हैमर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। लालबंगला बाजार (हरजिंदर नगर से चकेरी चौकी तक) में विद्युत पोलो पर फैला मकड़जाल खत्म होगा। इसके लिए केस्को बाजार की एचटी और एलटी लाइन को भूमिगत करने का काम करेगा। इस काम में केस्को के करीब चार करोड़ पैतीस लाख रुपये खर्च होेगे।

     

    इस करीब नौ सौ मीटर लाइन को डालने में करीब चार माह का समय लगेगा। जिस कार्य का शनिवार को विधानसभा सतीश महाना और केस्को एमडी सैमुअल पाल एन ने नारियल फोड़ कर शुभारंभ किया। साथ ही जमीन पर हैमर चलाकर सांकेतिक खुदाई भी की। बाजार को मिली इस उपलब्धि पर व्यापारियों ने खुशी जाहिर की।

     

    लालबंगला बाजार स्थित एनटूरोड चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि वह लालबंगला बाजार में विद्युत लाइन को भूमिगत करने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे। कहा कि लाल बंगला बाजार अब बहुत घना बाजार हो गया है, बाहर से भी लोग खरीददारी को आते है। इस उपलब्धि से जहां व्यापारियों को सुरक्षा के साथ बेहतर विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

     

    वहीं, केस्को को विद्युत चोरी जैसे नुकसान की बचत होगी। उन्होंने व्यापारियों से कार्य में सहयोग करने की अपील की। वहीं, केस्को एमडी सैमुअल पाल एन ने बताया कि यह भूमिगत केबल डालने का काम उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजनेस प्लान 2025-26 के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसमें लाल बंगला बाजार में करीब नौ सौ मीटर भूमिगत केबल डालने का काम होगा। जिसमें केस्को की ओवरहेड एलटी व एचटी लाइनों हटाया जाएगा।

     

    बताया कि प्रयास होगा की प्रोजेक्ट का अधिक काम बाजार बंंदी (सोमवार) के दिन के अलावा रात के समय हो। इसके अलावा व्यापारियों ने बातचीत करने के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाएगा। इसमें करीब 45 किलोमीटर लंबी विद्युत केबल का उपयोग होगा। इसके बाद भूमिगत केबल डालने के बाद खोदी गई सड़क को रिपेयर व बनाने का काम नगर निगम करेंगा। कहा कि अंडरग्राउंड केबल में फाल्ट कम होते हैं, वहीं कोई समस्या होने पर पेट्रोलिंग तलाश कर टीक किया जाता है। साथ ही हादसों से भी काफी सुरक्षा रहती है।

     

    वहीं, स्मार्ट मीटर के सवाल पर बताया कि प्रतिदिन पांच से छह सौ मीटर लग रहे हैं. वहीं , उन्होंने 1912 पर शिकायत निस्तारण में देरी होने पर कहा कि शिकायत के अनुसार समय लगता है, वर्तमान में करीब 1200 शिकायत पेडिंग है, जिसकी मानीटरिंग हो रही है। इस दौरान पीके सिंह,सुमंत कुमार, बीडी राय, ,सुरेंद्र अवस्थी, विजय तिवारी, नंदू शुक्ला, बलवीर सिंह, सुशील गुप्त, केके शुक्ला आदि रहे।