नौबस्ता-सागर हाईवे पर लगा 25 KM लंबा जाम...8 घंटे रेंगते रहे वाहन, फंसीं कई एंबुलेंस
कानपुर-सागर हाईवे पर घने कोहरे के कारण डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। बिधनू के शंभुआ ओवरब्रिज पर हुए इस हादसे के बाद 25 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। घने कोहरे के कारण कानपुर-सागर हाईवे पर रविवार भोर पहर में डंपर और ट्रेलर की आमने-सामने भिंड़त हो गई। इससे यातायात व्यवस्था बेपटरी हो गई। ओवरब्रिज पर आवागमन बाधित हो गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए।
भीषण जाम लग गया। पुलिस टीम जाम खुलवा पाती, इससे पहले ही जगह-जगह खराब हुए चार डंपरों ने हालात बदतर बना दिए। इससे करीब 25 किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और दोपहर 12 बजे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच करीब आठ घंटे तक राहगीर जाम से परेशान रहे।
हादसा हाईवे पर बिधनू के शंभुआ रेलवे ओवरब्रिज पर हुआ। सुबह करीब चार बजे के आसपास नौबस्ता की ओर से आ रहे खाली डंपर और घाटमपुर की ओर से आ रहा ट्रेलर कोहरे के कारण आमने-सामने टकरा गए। इसमें दोनों के चालक मामूली रूप से घायल हो गए।
इधर, बिधनू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालकों को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। इस बीच, रास्ते में एक के बाद एक-एक करके चार डंपरों के खराब होने से हालात बिगड़ने लगे।
हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि भोर पहर हुए हादसे और फिर चार डंपरों के खराब होने से भीषण जाम की स्थिति बन गई थी। वैकल्पिक मार्गों पर भारी वाहनों को डाइवर्ट करके दोपहर बाद जाकर यातायात को बहाल कराया जा सका है।
जाम में फंसीं कई एंबुलेंस, केबिन में ही सो गए कई ट्रक चालक
भीषण जाम की स्थिति के बीच कई भारी वाहनों के चालक केबिन में ही सो गए। ओरियारा चौराहे से लेकर घाटमपुर के जहांगीराबाद तक वाहनों की कतारें लग गईं। करीब 25 किमी तक लगा जाम में डंपर, ट्रक, बस, कार और अन्य वाहन भी फंस गए।
कई एंबुलेंस भी जाम में फंसी रहीं। राहगीरों ने बताया कि खड़ेसर और पतारा पुलिस चौकी सतर्कता दिखाती तो जाम से जल्द ही निजात मिल सकती थी। इसके बाद पुलिस ने घाटमपुर से वाहनों को डायवर्ट करके वैकल्पिक मार्गों पर भेजा। कई वाहन रामसारी रोड से निकाले गए तो कई गजनेर मार्ग से। इससे दोपहर बाद जाकर यातायात सामान्य हो सका।
