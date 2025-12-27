Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद में साथी ने उतारा मौत के घाट

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:57 AM (IST)

    कानपुर के बिल्हौर स्थित निर्माणाधीन विश्वविद्यालय में अलाव जलाने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक सिक्योरिटी गार्ड निर्मल सिंह की गोली मारकर हत्या कर द ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना के बाद परेशान परिजन, इनसेट में मृतक निर्मल सिंह फाइल फोटो। स्वजन

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिल्हौर (कानपुर)। क्षेत्र के गदनपुर आहार गांव में निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार देर रात अलाव में लकड़ियां रखने को लेकर औरंगपुर सांभी गांव निवासी निर्मल सिंह का साथी सिक्योरिटी गार्ड से विवाद हो गया। गाली गलौज से रोकने के दौरान साथी सिक्योरिटी गार्ड ने निर्मल के सीने में अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां मौजूद अन्य सिक्योरिटी गार्ड ने जब आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया, तब वह गोली मारने की धमकी देते हुए जंगल की ओर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल सिक्योरिटी गार्ड को सीएचसी ले गई। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे स्वजन सिक्योरिटी गार्ड की मौत से बेहाल हो गए।

    औरंगपुर सांभी गांव निवासी 45 वर्षीय निर्मल सिंह चंदेल उर्फ नीरज पुत्र स्व. कुंवर सिंह खेती के साथ गदनपुर आहार गांव में निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी कृषि विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। परिवार में कैंसर से पीड़ित पत्नी पुष्पा सिंह और 12 वर्षीय बेटी तनिष्का है। भाई रोहित सिंह ने बताया की शुक्रवार शाम लगभग सात बजे निर्मल रोज की तरह ड्यूटी पर गदनपुर आहार गए थे।

    देर रात लगभग ढाई बजे वह अलाव जलाकर ताप रहे थे। इस दौरान गांव निवासी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अनिरुद्ध द्विवेदी उनके द्वारा लाई गई लकड़ियां अलाव में रखने लगा। निर्मल ने मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपनी दोनाली लाइसेंसी बंदूक से सीने पर बाईं ओर गोली मार दी।

    यह भी पढ़ें- कानपुर में शराब के नशे में पत्नी ने पति की निर्ममता से की हत्या, पहले बेलन से सिर फोड़ा फिर पत्थर से कुचल मार डाला

    गोली लगने से निर्मल जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। आसपास मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया तो वह उनको भी गोली मारने की धमकी देते हुए पैदल जंगल की ओर फरार हो गया। साथी गार्ड्स की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल सिक्योरिटी गार्ड को सीएचसी ले गई। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीएचसी पहुंचे स्वजन गार्ड की मौत से बेहाल हो गए।

    स्वजन के मुताबिक आरोपित शराब के नशे में आए दिन गांव में झगड़ा करता है। शुक्रवार दिन में भी उसका गांव में विवाद हुआ था। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अनिरुद्ध द्विवेदी पुत्र स्व. देवी प्रसाद उर्फ मुन्नी कलेक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर आरोपित की तलाश की जा रही है।

    मृतक का भाई भी है सिक्योरिटी गार्ड
    मृतक निर्मल सिंह का छोटा भाई रोहित भी उसी निर्माणाधीन महाविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड है। रोहित ने बताया कि वह दिन में ड्यूटी करता है, जबकि निर्मल रात की ड्यूटी करते थे। शुक्रवार को पहले निर्मल भी दिन की ड्यूटी पर जाने वाले थे, लेकिन फिर रात की ड्यूटी करने की बात कहकर नहीं गए।

    ड्यूटी के बाद पत्नी की सेवा करते थे निर्मल
    छोटे भाई रोहित ने बताया की भाभी पुष्पा सिंह पांच वर्षों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। जिनका उपचार चल रहा है।लगभग छह माह से दोनों पैर काम न करने के कारण उठने बैठने में भी असमर्थ हैं। इस कारण ड्यूटी के बाद निर्मल उनकी देखभाल करते थे।