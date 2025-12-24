Kanpur Gold Silver Rate Today : कानपुर में सोने-चांदी के दाम आसमान पर, चांदी हुई सवा दो लाख

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Gold Silver Rate Today : चांदी पिछले 30 दिन में कानपुर सराफा बाजार में 66 हजार रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। एक माह पहले 24 नवंबर को चांदी 1,58,250 रुपये प्रति किलो थी जो 24 दिसंबर को बुधवार को सवा दो लाख रुपये किलो हो गई। 30 अक्टूबर को चांदी डेढ़ लाख रुपये किलो थी और उसके बाद 55 दिन में चांदी 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है। दूसरी ओर सोना भी एक लाख 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है।

बिक्री बढ़ने से लगातार कीमतें बढ़ रहीं

वैश्विक स्तर पर चांदी की बढ़ती मांग के चलते इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। कानपुर के सराफा बाजार में भी चांदी की लगातार बिक्री बढ़ रही है और उसी की वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं। 14 अक्टूबर को एक लाख 86 हजार रुपये प्रति किलो पहुंचने के बाद दीपावली के पहले चांदी की कीमतें कम होना शुरू हो गई थीं। मात्र दो सप्ताह में 28 अक्टूबर को चांदी 1,45,500 रुपये प्रति किलो तक हो गई थी। इसके बाद चांदी की कीमतों में फिर से वृद्धि हुई। पिछले एक माह में चांदी की कीमत में 66,750 रुपये प्रति किलो की बढ़त हुई। औसत देखा जाए तो रोज ही दो हजार रुपये से ज्यादा की वृद्धि हुई। दूसरी ओर सोने ने भी बुधवार को नया रिकार्ड बनाया। 1,40,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। पिछले एक माह में सोना 1,3800 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है।