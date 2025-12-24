Language
    Kanpur Gold Silver Rate Today : कानपुर में सोने-चांदी के दाम आसमान पर, चांदी हुई सवा दो लाख

    By Rajeev Saxena Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    Kanpur Gold Silver Rate Today : कानपुर में सोने-चांदी के दामों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में पिछले 30 दिनों में 66 हजार रुपये की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Gold Silver Rate Today : चांदी पिछले 30 दिन में कानपुर सराफा बाजार में 66 हजार रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। एक माह पहले 24 नवंबर को चांदी 1,58,250 रुपये प्रति किलो थी जो 24 दिसंबर को बुधवार को सवा दो लाख रुपये किलो हो गई। 30 अक्टूबर को चांदी डेढ़ लाख रुपये किलो थी और उसके बाद 55 दिन में चांदी 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है। दूसरी ओर सोना भी एक लाख 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है।

    बिक्री बढ़ने से लगातार कीमतें बढ़ रहीं

    वैश्विक स्तर पर चांदी की बढ़ती मांग के चलते इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। कानपुर के सराफा बाजार में भी चांदी की लगातार बिक्री बढ़ रही है और उसी की वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं। 14 अक्टूबर को एक लाख 86 हजार रुपये प्रति किलो पहुंचने के बाद दीपावली के पहले चांदी की कीमतें कम होना शुरू हो गई थीं। मात्र दो सप्ताह में 28 अक्टूबर को चांदी 1,45,500 रुपये प्रति किलो तक हो गई थी। इसके बाद चांदी की कीमतों में फिर से वृद्धि हुई। पिछले एक माह में चांदी की कीमत में 66,750 रुपये प्रति किलो की बढ़त हुई। औसत देखा जाए तो रोज ही दो हजार रुपये से ज्यादा की वृद्धि हुई। दूसरी ओर सोने ने भी बुधवार को नया रिकार्ड बनाया। 1,40,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। पिछले एक माह में सोना 1,3800 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है।


    कानपुर सराफा बाजार में सोना व चांदी की कीमतें

    • तारीख---------चांदी ---------सोना

    • 24 दिसंबर ------2,25,000 ------1,40,400
    • 23 दिसंबर ------2,16,500 ------1,40,000
    • 22 दिसंबर ------2,12,800 ------1,37,600
    • 17 दिसंबर ------2,05,000 ------1,35,900
    • 24 नवंबर ------1,58,250 ------1,26,600
    • 30 अक्टूबर ------1,50,000 ------1,22,700
    • 28 अक्टूबर ------1,45,500------ 1,21,150

    नोट : चांदी की कीमत प्रति किलो और सोना की कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से हैं।