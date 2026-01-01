Language
    कानपुर में बीते एक साल में चांदी डेढ़ लाख और सोना 58700 रुपये महंगा हुआ, अब भाव में गिरावट

    By Shyam Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    कानपुर में सोने और चांदी की कीमतों में बीते एक साल में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2025 तक चांदी ₹1,49,200 प्रति किलोग्राम और सोना ₹58,700 प ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। साल 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को सोना और चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन बीते एक सालों में सोने और चांदी के भाव में दोगुने की बढ़ोत्तरी हुई है।

    साल 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर के तुलना में बीते एक साल में सोना और चांदी के रेट में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। बीते एक साल में चांदी का भाव 1 लाख 49200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया, तो सोना 58700 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हो गया।

    यूपी सर्राफा एसोसिएशन के सचिव राम किशोर मिश्रा ने बताया कि साल 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को चांदी 88500 रुपए प्रति किलाेग्राम था, जबकि सोना 78300 प्रति दस ग्राम के दर पर था। वहीं 31 दिसंबर 2025 के अंतिम दिन चांदी का भाव बीते एक साल में 1 लाख 49200 रुपए बढ़कर 2 दो लाख 37700 रुपए प्रति एक किलो पर पहुंच गया है।

    वहीं सोना 58700 रुपए बढ़कर 1 लाख 37 हजार रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया। जबकि बीते दोनों दिनों में सोने और चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

    30 दिसंबर को जहां सोने का भाव 2 लाख 40 हजार रुपए प्रति किलोग्राम था, वह 31 दिसंबर को 2300 रुपए गिरकर 2 दो लाख 37700 पर पहुंच गया। जबकि 30 दिसंबर को सोना 1 लाख 38 हजार रुपए प्रति दस ग्राम था, जो 15 सौ रुपये गिरकर 1 लाख 37 हजार रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।