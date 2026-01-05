Gold Silver Price Hike: कानपुर में सोने-चांदी के भाव में फिर तेजी, जानें सोमवार को क्या रहे दाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Gold Silver Price Today: सराफा बाजार में पिछले कई सप्ताह से सोमवार को कीमतों के वृद्धि का ट्रेंड नजर आ रहा है। सोमवार को फिर वही तेजी बाजार में देखने को मिली। पिछले 10 सोमवार को चांदी की कीमतों में सात और सोने में आठ बार वृद्धि देखने को मिली है।



सराफा बाजार में पिछले कुछ समय से शनिवार के मुकाबले सोमवार को कीमतों में वृद्धि का ट्रेंड दिख रहा है। सप्ताह के पहले दिन ज्यादातर कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं। पिछले 10 सप्ताह की बात करें तो इसी दौरान चांदी एक लाख 52 हजार 300 रुपये प्रति किलो से बढ़ कर दो लाख 55 हजार रुपये प्रति किलो तक जा चुकी है।

इसमें सात बार ऐसा हुआ कि शनिवार को बाजार में चांदी का जो भाव था, सोमवार को कीमतें उससे बढ़ गईं। पांच जनवरी को सोमवार को भी यही हुआ। दूसरी ओर सोना में यह ट्रेंड और भी ज्यादा नजर आ रहा है। पिछले 10 सप्ताह में सोमवार को शनिवार की तुलना में आठ बार सोने के भाव बढ़ चुके हैं। इसी बीच एक लाख 23 हजार 400 रुपये से बढ़कर एक लाख 43 हजार 800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं।

शनिवार के मुकाबले सोमवार को बाजार में चांदी की कीमत में 4,300 रुपये प्रति किलो और सोने की कीमतें 1,650 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुकी हैं। सराफा कारोबारियों के मुताबिक एक तो लगातार भाव बढ़ रहे हैं, दूसरे साप्ताहिक बंदी के बाद बाजार के खुलने के कारण यह स्थिति बन रही है।