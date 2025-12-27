Fog Delays Trains: कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार 75 से कम, 59 ट्रेनें लेट होने से यात्री बेहाल

इटावा में ये ट्रेनें रहीं लेट

जंक्शन पर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तथा डाउन की इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रही। अप की ऊंचाहार एक्सप्रेस 10 घंटे 55 मिनट, कैफियत एक्सप्रेस 8 घंटे 24 मिनट, अप मगध एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट, अवध एक्सप्रेस 7 घंटे 26 मिनट, अप की स्पेशल ट्रेन 5 घंटे 7 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 7 घंटे 4 मिनट, मरुधर एक्सप्रेस 3 घंटे 52 मिनट, अमृत भारत एक्सप्रेस 2 घंटे 2 मिनट की देरी से चलकर शनिवार की सुबह ही नहीं बल्कि दोपहर तक स्टेशन पर पहुंची। इसके अलावा डाउन की अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट, फरक्का एक्सप्रेस 7 घंटे 40 मिनट, ऊंचाहार एक्सप्रेस 4 घंटे 51 मिनट, लालगढ़ एक्सप्रेस 5 घंटे 42 मिनट, मगध एक्सप्रेस 9 घंटे 30 मिनट, गोविंदपुरी अलीगढ़ सुपरफास्ट मेमू 2 घंटे 59 मिनट, गोमती एक्सप्रेस 2 घंटे 38 मिनट, वंदे भारत एक्सप्रेस 4 घंटे 25 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, महानंदा एक्सप्रेस 1 घंटे 45 मिनट, मुरी एक्सप्रेस 3 घंटे, नेताजी कालका एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट, टूंडला कानपुर पैसेंजर 1 घंटे 30 मिनट, पूर्वा एक्सप्रेस 50 मिनट, आम्रपाली एक्सप्रेस 1 घंटे 27 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, लिंक एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट, कोटा पटना एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट, इटावा ग्वालियर पैसेंजर 2 घंटे 35 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची।