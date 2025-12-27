Fog Delays Trains: कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार 75 से कम, 59 ट्रेनें लेट होने से यात्री बेहाल
कोहरे के कारण कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे 59 ट्रेनें 5 से 21 घंटे तक देरी से चल रही हैं। वंदे भारत, तेजस और शताब्द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे में ट्रेनों व यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ट्रेनों की स्पीड को 75 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक न रखने के निर्देश दिए गए है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। शताब्दी, वंदे भारत, राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें प्रतिदिन लेट हो रही हैं। सेंट्रल स्टेशन पर प्रीमियम ट्रेनों सहित 59 ट्रेनें पांच से 21 घंटे देरी से पहुंची। ट्रेनें घंटों लेट होने से यात्रियों की परेशानी बनी रही। वे प्रतीक्षालय व प्लेटफार्मों पर ट्रेनों की प्रतीक्षा में बैठे रहे। ट्रेनों की स्थित जानने के लिए पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़ रही।
कानपुर में ये ट्रेनें रहीं लेट
- नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 8:36 घंटे देरी से चली। ट्रेन के सेंट्रल स्टेशन पहुंचने का समय सुबह 10:08 बजे है, ट्रेन शाम को 6:22 बजे बजे आई।
- आनंदविहार टर्मिनल से अयोध्या जाने वाले वंदे भारत 7:58 घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन आई। इसके आने का समय सुबह 11 बजे का है, यह ट्रेन शाम को 5:58 बजे आई।
- तेजस एक्सप्रेस रात 8:35 पर आने कि बजाय दूसरे दिन दोपहर 2:16 बजे आई।
- नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 11:23 कि बजाय शाम 5:11 बजे सेंट्रल स्टेशन पर आई।
- हावड़ा राजधानी नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल आने में छह घंटे लेट रही। यह ट्रेन रात 9:32 कि बजाय, सुबह 3:42 बजे आई।
- सियालदह राजधानी रात 9:12 की जगह सुबह 11:25 बजे पहुंची।
- श्रमशक्ति एक्सप्रेस सुबह 6:20 बजे आने की बजाय सेंट्रल स्टेशन पर शाम 4:29 पर आई। यह ट्रेन 10 घंटे से अधिक समय लेट रही।
- आगरा कैंट बनारस वंदे भारत 4:30 घंटे
- मगध एक्सप्रेस 10 घंटे
- स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 11:30 घंटे
- चंपारण हमसफर 21 घंटे
- कालिंदी एक्सप्रेस सात घंटे
- गोरखपुर एक्सप्रेस 13 घंटे
- नेताजी एक्सप्रेस पांच घंटे
- बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 12 घंटे देरी से चली।
कानपुर देहात में ये ट्रेनें रहीं लेट
- कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित समय 12 बजकर 29 मिनट से दो घंटे 35 मिनट
- सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1 बजकर 48 मिनट से चार घंटे
- रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2 बजकर 19 मिनट से 10 घंटे विलंबित रही।
- ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4 बजकर 3 मिनट से पांच घंटे 20 मिनट
- फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6 बजकर 23 मिनट से 1.50 घंटे
- शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8 बजकर 35 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट लेट रही।
- डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस रद कर दी गई
- डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12 बजकर 54 मिनट से 2 घंटे 15 मिनट लेट रही
- गोमती एक्सप्रेस 8 बजकर 34 मिनट से 10 मिनट
- मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय 2 बजकर 10 मिनट से 1 घंटे 18 मिनट लेट रही।
इटावा में ये ट्रेनें रहीं लेट
जंक्शन पर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तथा डाउन की इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रही। अप की ऊंचाहार एक्सप्रेस 10 घंटे 55 मिनट, कैफियत एक्सप्रेस 8 घंटे 24 मिनट, अप मगध एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट, अवध एक्सप्रेस 7 घंटे 26 मिनट, अप की स्पेशल ट्रेन 5 घंटे 7 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 7 घंटे 4 मिनट, मरुधर एक्सप्रेस 3 घंटे 52 मिनट, अमृत भारत एक्सप्रेस 2 घंटे 2 मिनट की देरी से चलकर शनिवार की सुबह ही नहीं बल्कि दोपहर तक स्टेशन पर पहुंची। इसके अलावा डाउन की अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट, फरक्का एक्सप्रेस 7 घंटे 40 मिनट, ऊंचाहार एक्सप्रेस 4 घंटे 51 मिनट, लालगढ़ एक्सप्रेस 5 घंटे 42 मिनट, मगध एक्सप्रेस 9 घंटे 30 मिनट, गोविंदपुरी अलीगढ़ सुपरफास्ट मेमू 2 घंटे 59 मिनट, गोमती एक्सप्रेस 2 घंटे 38 मिनट, वंदे भारत एक्सप्रेस 4 घंटे 25 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, महानंदा एक्सप्रेस 1 घंटे 45 मिनट, मुरी एक्सप्रेस 3 घंटे, नेताजी कालका एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट, टूंडला कानपुर पैसेंजर 1 घंटे 30 मिनट, पूर्वा एक्सप्रेस 50 मिनट, आम्रपाली एक्सप्रेस 1 घंटे 27 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, लिंक एक्सप्रेस 3 घंटे 24 मिनट, कोटा पटना एक्सप्रेस 1 घंटे 23 मिनट, इटावा ग्वालियर पैसेंजर 2 घंटे 35 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची।
