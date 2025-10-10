Kanpur Explosion Update: मेस्टन रोड में विस्फोट का बड़ा राजफाश, इस वजह से पुलिस पर पथराव की थी तैयारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। विस्फोट कांड के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिन आरोपितों को पटाखों का अवैध भंडारण करने के दौरान पकड़ा है, उनमें चार पुलिस पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि मिश्री बाजार की दुकानों की पुलिस छापेमारी करे। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी को दबोच लिया। पुलिस दो दिनों में 26 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, जिनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।

मिश्री बाजार में खिलाैनों की दुकान के बाहर बुधवार शाम हुए विस्फोट से 12 लोगों झुलस थे। मामले में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार, एडीसीपी एलआइयू महेश कुमार समेत अधिकारी व कई थानों का फोर्स पहुंच गया। हालांकि विस्फोट होने के बाद सभी व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें बंदकर इधर-उधर हाे गए थे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से पूछताछ की, लेकिन ज्यादा कुछ कोई नहीं बता रहा था। जब मिश्री बाजार में पटाखे बिकने की पुलिस को जानकारी हुई और मामले में कार्रवाई की योजना बनी तो पुलिस के ही किसी मुखबिर ने बाजार के कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी दे दी।

अवैध पटाखा कारोबार करने वालों को लगा कि कि अगर पुलिस ने दुकानों में छापेमारी की तो भेद खुल जाएगा। ऐसे में पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति का फैसला हुआ। निर्णय लिया गया कि पुलिस ने सर्चिंग शुरू की तो वह पथराव कर देंगे, ताकि पुलिस पीछे हट जाए। उन लोगों ने गलियों में ईंट-पत्थर भी एकत्रित कर लिए थे। लेकिन इसकी भनक पुलिस को भी लग चुकी थी। इसलिए पुलिस ने उस समय किसी तरह की कार्रवाई न कर डाग स्क्वाड और एलआइयू व बम निरोधक दस्ते से दुकानों के बाहर जांच करवाई। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो देर रात पुलिस टीम एक-एक पहुंची और दुकानों के ताले तुड़वाकर अंदर तलाशी ली तो पुलिस टीम को 18 दुकानें व एक गोदाम से भारी मात्रों में पटाखों का भंडारण मिला।

इस दौरान पुलिस ने 12 लोगों को देर रात तक हिरासत में ले लिया था, लेकिन इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस पर पथराव करने की तैयारी कर रखी थी। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को 14 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया।

