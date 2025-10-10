Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur Explosion Update: मेस्टन रोड में विस्फोट का बड़ा राजफाश, इस वजह से पुलिस पर पथराव की थी तैयारी

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    कानपुर में विस्फोट के बाद पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच में पता चला कि कुछ लोग पुलिस पर पथराव करने की साजिश रच रहे थे, ताकि पुलिस छापेमारी न कर सके। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 26 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री ने भी पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    बुधवार को मेस्टन रोड मिश्री बाजार में इसी जगह हुआ था धमाका। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। विस्फोट कांड के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिन आरोपितों को पटाखों का अवैध भंडारण करने के दौरान पकड़ा है, उनमें चार पुलिस पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि मिश्री बाजार की दुकानों की पुलिस छापेमारी करे। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी को दबोच लिया। पुलिस दो दिनों में 26 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, जिनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मिश्री बाजार में खिलाैनों की दुकान के बाहर बुधवार शाम हुए विस्फोट से 12 लोगों झुलस थे। मामले में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार, एडीसीपी एलआइयू महेश कुमार समेत अधिकारी व कई थानों का फोर्स पहुंच गया। हालांकि विस्फोट होने के बाद सभी व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें बंदकर इधर-उधर हाे गए थे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से पूछताछ की, लेकिन ज्यादा कुछ कोई नहीं बता रहा था। जब मिश्री बाजार में पटाखे बिकने की पुलिस को जानकारी हुई और मामले में कार्रवाई की योजना बनी तो पुलिस के ही किसी मुखबिर ने बाजार के कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी दे दी।

    अवैध पटाखा कारोबार करने वालों को लगा कि कि अगर पुलिस ने दुकानों में छापेमारी की तो भेद खुल जाएगा। ऐसे में पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति का फैसला हुआ। निर्णय लिया गया कि पुलिस ने सर्चिंग शुरू की तो वह पथराव कर देंगे, ताकि पुलिस पीछे हट जाए। उन लोगों ने गलियों में ईंट-पत्थर भी एकत्रित कर लिए थे। लेकिन इसकी भनक पुलिस को भी लग चुकी थी। इसलिए पुलिस ने उस समय किसी तरह की कार्रवाई न कर डाग स्क्वाड और एलआइयू व बम निरोधक दस्ते से दुकानों के बाहर जांच करवाई। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो देर रात पुलिस टीम एक-एक पहुंची और दुकानों के ताले तुड़वाकर अंदर तलाशी ली तो पुलिस टीम को 18 दुकानें व एक गोदाम से भारी मात्रों में पटाखों का भंडारण मिला।

    इस दौरान पुलिस ने 12 लोगों को देर रात तक हिरासत में ले लिया था, लेकिन इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस पर पथराव करने की तैयारी कर रखी थी। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को 14 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया।

    एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों से मिले मुख्यमंत्री, पूछा हाल-चाल


    जागरण संवाददाता,कानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जालौन से लौटते समय एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं से मिले। वह करीब 10 मिनट एयरपोर्ट पर रुके। इस दौरान स्टेट प्लेन में सवार होने से पहले उन्होंने विधायकों और पार्टी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर हाल-चाल जाना। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडेय , जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार, सलिल विश्नोई के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।


    एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री से मिले पुलिस आयुक्त

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जालौन और झांसी के दौरे पर थे। वापसी में उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट पर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी के साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से करीब पांच मिनट तक अकेले में बातचीत की और मेस्टन रोड विस्फोट व शहर के अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए और अब तक हुई कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री संतुष्ट दिखाई दिए। गुरुवार रात नौ बजे कानून व्यवस्था को लेकर हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान भी मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को ही सबसे पहले बोलने का मौका दिया और तेजी से की गई कार्रवाई की सराहना भी की।

    यह भी पढ़ें- Kanpur Explosion Update: मेस्टन रोड में विस्फोट हादसा या साजिश, दहशत बयां कर रही ये कहानी