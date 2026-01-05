कानपुर में आटो में घूम रहे लुटेरे, यात्रियों से नकदी, मोबाइल और जेवर लूटने वाले 4 लुटेरे पकड़े गए

जागरण संवाददाता, कानपुर। सीसामऊ पुलिस ने त्रिनेत्र कैमरों की मदद से वाहन चेकिंग के दौरान चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे यात्रियों को आटो में बिठाकर उनसे नकदी,मोबाइल और जेवर लूट लेते थे। लुटेरों के पास से एक आटो और छह हजार रुपये बरामद हुए है। पकड़े गए लुटेरे काकादेव से भी जेल जा चुके हैं।





डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि चार जनवरी को नेपाल के जोडेल बाडा,गोठि जोउला निवासी कपड़ा व्यापारी रामबहादुर बुडा बस पकड़ने के लिए झकरकटी बस अड्डे जा रहे थे। लुटेरों ने उन्हें सीसामऊ से बिठाकर 11500 रुपये लूट लिए और फेंक दिया। पीड़ित की तहरीर पर सीसामऊ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद चेकिंग के दौरान आपरेशन त्रिनेत्र के कैमरों की मदद से पुलिस ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए लुटेरों में रावतपुर गुप्ता कालोनी का गैंग का सरगना राघवेंद्र गुप्ता, दर्शनपुरवा का युवराज तिवारी,अशोक नगर का विजय वर्मा और फजलगंज लोनिया का उस्मान अली शामिल हैं। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे पिछले साल काकादेव से भी लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। इनसे पास से छह हजार रुपये और वारदात में प्रयुक्त आटो भी बरामद की गई है।

राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले दो लुटेरे दबोचे चमनगंज पुलिस ने राह चलते फोन पर बात करने वाले लोगों से मोबाइल लूटने वाले दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सात मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जिन्हें वह बेचने जा रहे थे। उन्होंने 31 दिसंबर को बजरिया क्षेत्र में महिला से मोबाइल लूूटा था। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का राजफाश करते हुए बताया कि लाटूश रोड निवासी फौजिया खान 31 दिसंबर को पीरोड से पैदल बजरिया जा रही थीं। तभी हरसहाय स्कूल के पास स्कूटी सवार दो लुटेरों ने उनका मोबाइल लूट लिया। उन्होंने बजरिया थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी थी। इस दौरान सोमवार सुबह चमनगंज थाना पुलिस ने चंद्रिका देवी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।