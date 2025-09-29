Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND A vs AUS A Series: कानपुर ग्रीन पार्क में तीन वनडे सीरीज का पहला मैच, बारिश बन सकती है बाधा

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:58 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क में आज से भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहले मैच में भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ी खेलेंगे। पिच पर हल्की घास होने से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी वहीं स्पिनरों को भी फायदा होगा। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ग्रीन पार्क स्टेडियम में आस्ट्रेलिया ए के गेंदबाज टाड मर्फी और भारत ए टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क में 30 सितंबर से शुरू होने वाली तीन वनडे मैच की सीरीज से पहले सोमवार को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों ने नेट्स पर फाइनल तैयारियों को परखा। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रियान पराग और प्रियांश के साथ नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी की। जबकि, आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दूसरे दिन भी ग्रीन पार्क की पिच पर स्पिन के फेर को समझने में जुटे रहे।अब मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे भारत ए और आस्ट्रेलिया ए की टीम आमने-सामने होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवा बिग्रेड में शामिल श्रेयस, रियान और रवि विश्नोई का अनुभव का भारतीय ए टीम के काम आएगा, जबकि आस्ट्रेलियाई टीम के भारतीय मूल के स्पिनर तनवीर सांघा, कूपर कोनोली, लियाम स्काट, हैरी डिक्सन और विल सदरलैंड बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।

    दूधिया रोशनी में नेट्स पर उतरे भारतीय कप्तान श्रेयस के साथ बल्लेबाज प्रियांश आर्य, रियान पराग के साथ अभिषेक पोरल, सूर्यांश और प्रभसिमरन सिंह ने करीब एक घंटे तक बारी-बारी से बल्लेबाजी का अभ्यास किया। श्रेयस, रियान और प्रियांश ने धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए टीम अपने इरादे जाहिर कर दिए। लंबी बैटिंग के बाद श्रेयस ने अंतिम एकादश के चयन के लिए कोच ऋषिकेश और सुनील जोशी के साथ चर्चा की।

    दूसरी ओर गेंदबाजी में रवि विश्नोई, सूर्यांश, विप्रराज निगम ने भी कड़ा अभ्यास किया। वहीं, युद्धवीर सिंह, सिमरजीत सिंह, गुरजपनीत सिंह ने धारदार गेंदबाजी से आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ तैयारी की। भारतीय तेज गेंदबाजों सटीक यार्कर के लिए कोच सुनील जोशी की देखरेख में विशेष अभ्यास किया। इससे पहले अभ्यास के लिए उतरी आस्ट्रेलिया टीम ने कोच टिम पेन की देखरेख में कड़ा अभ्यास किया।

    भारतीय परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए आस्ट्रेलियाई गेंदबाज हेनरी थार्नंटन, सैम इलिएट, टाम स्टार्कर तनवीर सांघा ने नेट्स पर कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, जैक फ्रेजर-मैकगर्क, मैकेंजी हार्वे के सामने लगातार गेंदबाजी की।

    काली मिट्टी की पिच पर हल्की घास से बल्लेबाजी और स्पिन को बनाएगी खास

    पहले मुकाबले के तैयार ग्रीन पार्क की काली मिट्टी के विकेट नंबर पांच पर हल्की घास भी छोड़ी गई है। इससे विकेट जल्दी नहीं टूटेगा नहीं, जिससे बल्लेबाजी करना आसाना होगा। हालांकि, स्पिन गेंदबाजों की गेंद ग्रिप होने के साथ स्किट भी करेगी, जिससे वह फ्लडलाइट में असरदार साबित हो सकते हैं। दोनों ही टीमें दो स्पिनर या तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतर सकती है। तेज गेंदबाजों में शुरुआत ओवरों में घास के साथ फायदा मिल सकता है। वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआइ के न्यूट्रल क्यूरेटर राकेश कुमार और ग्रीन पार्क के क्यूरेटर शिव कुमार ने पिचों को तैयार किया है।

    आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के आसार

    मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान पर हल्के बादल छाए रहने के साथ हवा चलेगी। ऐसे में तेज गेंदबाजों को विकेट से मदद मिल सकती है। इसके अलावा हल्की बारिश के भी आसार है, जिसके चलते मैदान कर्मियों की परीक्षा भी हो सकती है। बता दें कि बीते साल ग्रीन पार्क में 27 सितंबर से शुरू हुए भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच बारिश के कारण प्रभावित हुआ था। मैदान न सूखने के कारण दो दिन का खेल नहीं हो सका था।

    विधानसभा अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन

    वनडे सीरीज के पहले मैच का उद्घाटन मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडेय, सांसद रमेश अवस्थी लार्ड्स स्टेडियम की तर्ज पर घंटा बजाकर करेंगे। स्टेडियम में दर्शकों मैच शुरू होने से करीब एक घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा।

    पहले वनडे के लिए भारतीय ए टीम

    श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियाग पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश, विप्रराज निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि विश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, सिमरजीत सिंह।

    आस्ट्रेलिया वनडे टीम

    कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम इलियट, जैक फ्रेजर-मैकगर्क, मैकेंजी हार्वे, टाड मर्फी, तनवीर संघा, लियाम स्काट, लैची शा, टाम स्टार्कर, विल सदरलैंड, हेनरी थार्नंटन, लाचलन हर्ने।

    यह भी पढ़ें- कानपुर के करोड़पति काननूगो, 30 करोड़ की 41 भू-संपत्तियां खरीदीं, 29 साल से एक ही जगह ड्यूटी

    यह भी पढ़ें- UP में आकाशीय बिजली का कहर, खेत में मां-बेटी सहित चार की मौत, दो झुलसे