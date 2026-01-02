Language
    Cold Wave Alert: कानपुर में ठंड का प्रकोप, देर रात घर लौटे युवक की सर्दी से जान गई

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:35 PM (IST)

    Cold Wave Havoc: कानपुर में भीषण ठंड का कहर जारी है। चकेरी इलाके में देर रात सब्जी लेकर घर लौटे 18 वर्षीय प्रशांत यादव की सर्दी लगने से मौत हो गई। मूल ...और पढ़ें

    : प्रशांत यादव की फाइल फोटो। स्वजन 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Cold Wave Havoc: नए साल पर खिली धूप के बाद भी लोगों को गलन से राहत नहीं मिली। ठंड के कहर के बीच एक युवक की जान चली गई। चकेरी में गुरुवार देर रात सब्जी लेकर लौटा युवक गश खाकर गिर पड़ा। स्वजन उसे कांशीराम अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक मूलरूप से महोबा का रहने वाला था और रामादेवी में किराए पर रहता था।

     

    मूलरूप से महोबा जनपद के खन्ना मवई खुर्द निवासी बाबूराम का 18 वर्षीय बड़ा बेटा प्रशांत यादव रामादेवी में किराए पर रहकर रूमा स्थित एलन हाउस कालेज से बीटेक कर रहा था। हालांकि एक साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। परिवार में पत्नी रामकुमारी, बेटा प्रशांत और एक बेटी क्षमा है। छोटे भाई काजू ने बताया कि देर रात प्रशांत सब्जी लेकर घर लौटा और मोबाइल देख रहा था।

     

    उसने बताया कि उसे काफी सर्दी लग रही है अचानक वह गश खाकर गिरा इस पर स्वजन उसे कांशीराम ट्रामा सेंटर ले गए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा रखा गया है।