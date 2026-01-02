Cold Wave Alert: कानपुर में ठंड का प्रकोप, देर रात घर लौटे युवक की सर्दी से जान गई

जागरण संवाददाता, कानपुर। Cold Wave Havoc: नए साल पर खिली धूप के बाद भी लोगों को गलन से राहत नहीं मिली। ठंड के कहर के बीच एक युवक की जान चली गई। चकेरी में गुरुवार देर रात सब्जी लेकर लौटा युवक गश खाकर गिर पड़ा। स्वजन उसे कांशीराम अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक मूलरूप से महोबा का रहने वाला था और रामादेवी में किराए पर रहता था।

मूलरूप से महोबा जनपद के खन्ना मवई खुर्द निवासी बाबूराम का 18 वर्षीय बड़ा बेटा प्रशांत यादव रामादेवी में किराए पर रहकर रूमा स्थित एलन हाउस कालेज से बीटेक कर रहा था। हालांकि एक साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। परिवार में पत्नी रामकुमारी, बेटा प्रशांत और एक बेटी क्षमा है। छोटे भाई काजू ने बताया कि देर रात प्रशांत सब्जी लेकर घर लौटा और मोबाइल देख रहा था।