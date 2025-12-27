Gold Silver Rate Today: साल 2026 से पहले सराफा बाजार में तेजी, 10 दिन में दो से ढाई लाख रुपये प्रतिकिलो हो गई चांदी

जागरण संवाददाता, कानपुर। चांदी की बेतहाशा रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 17 दिसंबर को दो लाख रुपये का आंकड़ा पार करने वाली चांदी शनिवार को मात्र 10 दिन में ढाई लाख रुपये प्रति किलो के पार हो गई। शनिवार को ही मात्र एक दिन में चांदी की कीमत 19,700 रुपये प्रति किलो बढ़ी और दो लाख 55 हजार पर पहुंच गई।

दूसरी ओर सोना भी शनिवार को नया रिकार्ड बनाकर 1,43,800 रुपये पर पहुंच गया।

चांदी और सोना दोनों ने ही 2025 में लोगों को जबरदस्त लाभ दिलाया है। 27 दिसंबर 2024 की बात करें तो उस दिन चांदी 91,000 रुपये प्रति किलो थी। दूसरी ओर सोना 78,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अब 27 दिसंबर 2025 तक पूरे एक साल की गणना करें तो चांदी में 1,64,000 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो चुकी है। दूसरी ओर सोना 27 दिसंबर 2024 को 78,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो 27 दिसंबर को 65,100 रुपये बढ़कर 1,43,800 रुपये हो चुका है।



कानपुर सराफा बाजार में सिर्फ इसी सप्ताह की बात करें तो चांदी सोमवार से शनिवार तक 42,200 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। वहीं सोना में 6,400 रुपये की वृद्धि है। खुद यूपी सराफा एसोसिएशन के सचिव राम किशोर मिश्रा के मुताबिक जिस तरह से चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, उसने सभी के अनुमानों को उलट दिया है। 17 दिसंबर को चांदी ने दो लाख रुपये का आंकड़ा पार किया था और मात्र 10 दिन में उसने ढाई लाख का आंकड़ा भी पार कर लिया है।