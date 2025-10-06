Kanpur Breaking: कानपुर की अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ें बस एक क्लिक में, 6 अक्टूबर को कहां- क्या हुआ

Kanpur Breaking News उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ी आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 की मुख्य अपराध से जुड़ी खबरें और घटनाएं (Aaj Ki Taza Khabar)। आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों व घटनाक्रमों के बारे में भी जानने के लिए जुड़े रहिए कानपुर दैनिक जागरण के साथ।

कानपुर। UP Breaking News Today 06 October 2025: नर्वल में दंपती ने की आत्महत्या, हंसपुरम में मिला शव, जाजमऊ में युवती से दुष्कर्म के प्रयास में दारोगा पर सुलह कराने का दबाव का प्रयास सहित अन्य खबरें।

हंसपुरम में मजदूर का शव मिला हंसपुरम आंबेडकर चौराहे के पास सोमवार सुबह एक युवक का शव मिला। नौबस्ता थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों के जरिए उनकी पहचान बूढ़पुर मछरिया निवासी 40 वर्षीय सरवन के रूप में की। कोयला नगर के काशीपुरम निवासी सन्नो ने बताया कि वह मजदूरी करते थे और जो कमाते उसकी शराब पी जाते थे। कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथमदृष्टया शराब ज्यादा पीने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी।

महाराजपुर में दंपती ने की आत्महत्या महाराजपुर के बंबुरिहा गांव में आपसी विवाद के बाद दंपती ने फंदे पर लटककर दी जान।लगभग 40 वर्षीय बाबू ने सरसौल निवासी शांति से सात साल पहले दूसरी शादी की थी।पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी। दूसरी पत्नी से तीन बच्चे भी हैं।रविवार देर रात दंपती के बीच विवाद हुआ , इसके बाद दोनो ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली।पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही है।

नेयवेली पावर प्लांट में हुआ हादसा, एक की मौत और तीन घायल 1980 मेगावाट के नेयवेली पावर प्लांट में सोमवार को हाइड्रोलिक सिलिंडर लगाते समय लोहे का स्ट्रक्चर (पाड़) गिर गया। चार सौ किलो वजनी सिलिंडर सीधे एक रिगर टेक्नीशियन के ऊपर गिरने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। घायलों को हमीरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

जाजमऊ में युवती से दुष्कर्म के प्रयास में दारोगा पर सुलह कराने का दबाव का प्रयास जाजमऊ निवासी 20 वर्षीय युवती का आरोप है कि क्षेत्र के युवक ने एक अगस्त को जेके चौराहे के पास कार में खींचकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वह किसी तरह से कार से बाहर निकल भागी। डरकर व लोकलाज के चलते किसी को घटना नहीं बताई। उसके बाद आरोपित उसके वाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने लगा। इसके बाद एक दिन उसने रास्ते में फिर पकड़ा और मुंह पर तेजाब डालकर चेहरा जलाने की धमकी दी। पीड़िता ने 1076 पर काल कर शिकायत की। आरोप है कि दूसरे दिन जाजमऊ थाने के एक दारोगा घर आए और सुलह करने का दबाव बनाने लगे। परिवार को धमकाया कि केस करोगे तो लड़की की बेइज्जती हो जाएगी। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई।