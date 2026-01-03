कानपुर में बीएएमएस छात्र ने दी जान, सेमेस्टर में आई बैक, आहत होकर फंदा लगा आत्महत्या की
कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में रामा मेडिकल कॉलेज के बीएएमएस तृतीय वर्ष के छात्र शैलेंद्र कुमार ने सेमेस्टर परीक्षा में लगातार बैक आने से मानसिक तनाव ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बिठूर। बिठूर थाना क्षेत्र के बगदौधी बांगर में किराए के कमरे में रह रहे रामा मेडिकल कॉलेज के बीएएमएस तृतीय वर्ष के छात्र ने सेमेस्टर परीक्षा में लगातार बैक आने से मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह दोस्तों के कमरे पर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई।
मूल रूप से कर्वी, चित्रकूट निवासी 27 वर्षीय शैलेंद्र कुमार बगदौधी बांगर में शिव बरन पाल के मकान में किराए पर रहकर रामा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शनिवार सुबह वह नायलॉन की रस्सी के सहारे पंखे के कुंडे से फंदे पर लटका मिला। पास में रहने वाले दोस्त जब उसके कमरे पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई हलचल न होने पर खिड़की से झांककर देखा गया, जहां उसका शव फंदे से लटकता मिला। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही बिठूर थाना पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच-पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा स्वजनों को सूचना दी गई।
एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि छात्र परीक्षा में दो बार बैक आने से काफी परेशान चल रहा था एक बार वह घर से भी चला गया था। दोस्तों के अनुसार पिछले सेमेस्टर में वह एक पेपर में अनुपस्थित रहा था, जिससे दोबारा बैक आ गई। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
