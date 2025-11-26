Language
    कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र में हादसा, डंपर ने दो चचेरे भाईयों को मारी टक्कर, भागने के प्रयास में रौंदा

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र में एक वाहन ने दो चचेरे भाईयों को टक्कर मार दी। इससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी को हिरासत में लिया।नका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री से रात्रि ड्यूटी कर घर जा रहे बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को डंपर ने रौंद दिया। लोगों ने डंपर लेकर भाग रहे चालक को दौड़की पकड़ा और पीटते हुए पनकी पुलिस को सौंप दिया। वहीं, स्वजन के अनुसार, चालक नशे में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम भिजवाया और डंपर किनारे करा जाम खुलवाया।

    कानपुर देहात के रहने वाले थे दोनों मृतक

    कानपुर देहात के शिवली थानाक्षेत्र के लालपुर निवासी 20 वर्षीय धनंजय सिंह के परिवार में मां कांति देवी, बड़े भाई धर्मेंद्र व संजय सिंह हैं। धर्मेंंद्र ने बताया कि वह और भाई धनंजय, चचेरा भाई 18 वर्षीय हिमांशु व गांव के दो अन्य छोटेलाल और नरेंद्र पनकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मसाला फैक्ट्री में काम करते हैं। पांचों लोग मंगलवार रात में ड्यूटी की थी।

     

    गिरने के बाद भागने के प्रयास में चढ़ाया डंपर

    सुबह लगभग आठ बजे ड्यूटी खत्म होने पर धनंजय व हिमांशु एक बाइक पर और वह व गांव के दो अन्य कर्मी एक बाइक से घर जा रहे थे। पनकी में एटूजेड प्लांट का पास पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने भाई की बाइक में टक्कर मार दी। वे दोनों गिर पड़े। जब तक बाइक रोक उन्हें उठाने का प्रयास करते, तभी चालक ने भागने के चक्कर में डंपर दोनों को रौंदते हुए निकला। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

     

    लोगों ने डंपर चालक को पीटा

    वहीं राहगीरों ने चालक को दबोच लिया और उसे पीटकर थाना पुलिस को सौंपा। वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने लोगों की भीड़ व डंपर को हटवाकर जाम खुलवाया। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि चालक हिरासत में है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

