SIR को लेकर हर सवाल का यहां पढ़ें जवाब, किसे फार्म भरना है किसे नहीं..जानें सब कुछ बस एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। SIR Update: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर आम लोगों में सबसे बड़ी चिंता नाम कटने, दोबारा जुड़वाने, पते बदलने और आनलाइन फार्म भरने की परेशानी के साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने को लेकर हो रही है। इसके साथ ही बाहर रहने वाले मतदाता, किराये के मकान में रहने वाले हों या पहचान पत्र की समस्याओं को लेकर दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में कानपुर (Kanpur) जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने पाठकों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। बीएलओ घर-घर सत्यापन कर रहे हैं और आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि योग्य मतदाता का नाम किसी हाल में सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। विस्तार से जवाब देते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र मतदाता को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। पेश से पाठकों से हुई बातचीत...